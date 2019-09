Eine Veranstaltung jagt die nächste

Luckenwalde

Am Wochenende jagt in Luckenwalde eine Veranstaltung die nächste. Für die einen mag es ein Dilemma sein, weil sie sich nicht entscheiden können, welche sie besuchen wollen oder weil Initiatoren befürchten, sich gegenseitig die Gäste wegzuschnappen. Der Stadtmarketingverein hingegen macht aus der Not eine Tugend. Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Thiemann hat alle Initiatoren an einen Tisch geholt, um das XXL-Programm gemeinsam zu vermarkten. Sie hoffen, dass ihre Gäste von der Vielfalt profitieren.

Beliebt: der Flohmarkt auf dem Luckenwalder Boulevard. Quelle: Isabelle Richter

„Ich finde es eine coole Sache für Luckenwalde, dass vor der eigenen Haustür so viel los ist“, sagt sie, „man kann von morgens bis zum Abend von einem Event zum nächsten ziehen.“ Der Flohmarkt am Sonnabend auf dem Boulevard steht schon lange im Veranstaltungskalender und zieht traditionell viele Händler und Käufer an. „30 feste Stände sind bereits gebucht und wir rechnen insgesamt mit 80 Händlern“, stellt Thiemann in Aussicht.

Das Kreishaus lädt zum Tag der offenen Tür ein. Quelle: Alexander Engels

Das 25-jährige Bestehen des Landkreises Teltow-Fläming feiert die Kreisverwaltung am Sonnabend ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. „Im Foyer, in den Büros, auf dem Vorplatz und im rückwärtigen Bereich gibt es für Jung und Alt viel zu sehen und auszuprobieren“, kündigt die Öffentlichkeitsbeauftragte Jennifer Rupprecht an. Die Ämter präsentieren sich und bei einem Speeddating mit Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) und dem Kreistagschef Danny Eichelbaum ( CDU) kann jeder seine Fragen los werden.

Am selben Tag findet am Kreishaus die 19. Auflage des Behinderten- und Skaterfestes statt. „Das verdeutlicht in besonderer Weise das Leitbild des Landkreises – ein Familienfest mit Unterhaltung und Information für Menschen mit und ohne Handicap“, sagt die Behinderten- und Seniorenbeauftragte Antje Bauroth.

Buntes Programm rund ums Fahrrad

Ebenfalls vor dem Kreishaus startet am Nachmittag das 3. Fahrrad-Filmfestival mit der Rockband „The Mix“. Das Festival wird vom Verein „Haus der Kultur der Welten – Fläming“ veranstaltet und in Kooperation mit der Klassmo-Kulturwerkstatt in der Potsdamer Straße 2 fortgesetzt. „Es gibt ein buntes Familienprogramm rund ums Fahrrad“, erklärt Vereinsvorsitzende Hilde Steinfurth. „Ab 21 Uhr können Rad-Enthusiasten im Fahrradkino dann per Pedale einen Film einstrampeln“, so Steinfurth.

Rund um den begehrten Gerstensaft dreht sich am Sonnabend ab 10 Uhr alles bei der 1. Luckenwalder Biermeile der „Turmklause“ in der Baruther Straße. „Elf Brauereien bieten ihre Biere an“, kündigt Torsten Kutzner von der „Turmklause“ an. Außerdem gibt es bis zum Abend Musik für alle Altersgruppen sowie originelle Wettkämpfe.

Von Elinor Wenke