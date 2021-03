Luckenwalde

Nach drei Monaten Shopping-Lockdown gibt es seit Montag wieder einige Lockerungen für den Einzelhandel. Geschäfte dürfen unter Einhaltung von Auflagen öffnen und wieder ihre Käufer empfangen. Unter dem Motto „Click and meet“ müssen Kunden aber vorher einen Termin vereinbaren. Die MAZ hat nachgefragt, wie die ersten Tage angelaufen sind.

Birgit Schulze freut sich, wieder öffnen zu können. Quelle: Elinor Wenke

Frische, leuchtende Farben bestimmen das neue Sortiment bei Birgit Schulze, Inhaberin des gleichnamigen „Modetreff“ auf dem Boulevard. Sie bietet Bekleidung für „Sie und Ihn“ und ist froh, dass sie wieder öffnen kann.

Auch fürs Shoppen mit Maske gewappnet: Kerstin Petruschevski, Birgit Schulze und Ricarda Fischer (v.l.). Quelle: Elinor Wenke

„Nach der tristen Zeit will ich mit frischen Farben auf den Frühling einstimmen und wieder Mut machen, die Regale sind voll“, sagt die 59-Jährige. „Vor allem Frauen wollen sich manchmal mit einem neuen Kleidungsstück selbst belohnen, insofern sind wir auch ein bisschen Seelentröster.“

Kunden haben Verständnis

Lieber würden Birgit Schulze und ihre beiden Aushilfen ihre Laufkundschaft nach Lust und Laune empfangen. Aber die meisten Kunden haben Verständnis und sind dankbar, dass sie wieder selbst schauen können. „Wir bieten unseren Kunden kurzfristig Termine und machen alles möglich, wenn’s sein muss, auch nach Feierabend“, versichert Birgit Schulze.

Weihnachts- und Wintergeschäft weggebrochen

Schon der erste Lockdown im vergangenen Jahr hatte der Geschäftsfrau zugesetzt. Dann ist noch das ganze Weihnachtsgeschäft weggebrochen. „Und dann hatten wir mal einen richtigen Winter und ich konnte die Winterkollektion nicht verkaufen“, bedauert sie. Mehr als einmal hat sie sich mit dem Gedanken getragen, aufzuhören. „Doch nun geht es hoffentlich bergauf“, wünscht sich Birgit Schulze.

Bei „Ernsting’s family“ in der Fußgängerzone werden gern Termine vergeben. Quelle: Elinor Wenke

Ein reges Kommen und Gehen verzeichnet „Ernsting’s family“ in der Fußgängerzone. Termine werden im 20-Minuten-Rhythmus vereinbart. „Am Montagmorgen lief alles noch etwas verhalten an“, berichtet Mitarbeiterin Annett Mannhaupt, „aber jetzt haben wir für die ganze Woche zum Teil nahtlos Termine vergeben.“ Besonders in den Nachmittagsstunden laufe das Geschäft gut.

Großer Bedarf an Kinderkleidung

Die meisten ordern telefonisch ihren Termin. „Aber wenn Kunden vorbeischauen und wir haben gerade Leerlauf, dürfen sie reinkommen“, versichert Annett Mannhaupt. „Ihre Kontaktdaten müssen wir eh in eine Liste eintragen.“ Besonders groß ist jetzt der Bedarf an Kinderkleidung. „Die Kunden sind durchweg dankbar und freuen sich, dass sie wieder selbst wieder aussuchen können“, sagt Annett Mannhaupt. Sie selbst empfindet die Termin-Prozedur als gewöhnungsbedürftig und die Inzidenz-Regelungen teils verwirrend. „Schöner wäre, wenn wir ganz normal öffnen könnten“, wünscht sie sich.

Für das Schuhhaus Salmann gibt es noch freie Termine. Quelle: Elinor Wenke

Kundschaft darf auch ins Schulhaus Salmann wieder rein. „Schon Montag und Dienstag lief das Geschäft super“, berichtet Verkäuferin Katrin Piechota. „Wir vergeben Termine, haben aber noch viel Luft dazwischen, sodass man sich kurzfristig noch anmelden kann.“ Und wenn jemand vorbei kommt und der Laden ist leer, wird er hereingelassen. „Aber es ist trotzdem nicht wie in normalen Zeiten“, räumt Katrin Piechota ein, „man will ja in Ruhe stöbern und nicht unter Zeitdruck was kaufen müssen.“

Wintergeschäft per Interne

Das Wintergeschäft bei Salmann in Luckenwalde und Jüterbog ist trotz Schließung überraschend gut gelaufen. „Übers Internet haben wir Schuhe in alle Himmelsrichtungen geliefert, bis nach England“, sagt Katrin Piechota. „Selbst während des Lockdowns waren wir jeden zweiten Tag im Geschäft und haben Pakete gepackt.“ Was die Schuhmode betrifft, ist der Winter vorbei. Jetzt sind die Regale voll mit Frühjahrsschuhen – für Damen, Herren und Kinder.

Von Elinor Wenke