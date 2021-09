Luckenwalde

Peter Triebel aus Luckenwalde ist hochgradig lungenkrank und zu 90 Prozent schwerbeschädigt. Das Laufen fällt ihm schwer; zu Fuß schafft er gerade mal ein paar Schritte. Der 70-Jährige ist auf sein Elektro-Mobil angewiesen und wohnt am Burgwall im Plattenbau in einer Parterre-Wohnung der städtischen Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“.

Peter Triebel hat Schwierigkeiten, mit seinem E-Mobil in den Hausflur zu kommen. Quelle: Elinor Wenke

Um mit dem E-Mobil in den Hausflur zu kommen, hat er bislang eine seitliche Rampe nutzen können, um ins Treppenhaus zu gelangen. Dort hat er mit Mühe und einigen Handgriffen sein Elektro-Gefährt dann in einer Ecke eingeparkt. „Ich habe dazu nicht mehr die Kraft in den Händen und schaffe das nicht mehr“, erzählt der Senior. Die Rampe in der Mitte anzubringen, damit er besser ins Gebäude gelangt, ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Deshalb bat Peter Triebel die Wohnungsgesellschaft als Vermieter um eine kleine Garage oder eine andere Lösung.

Vermieter schlägt technische Lösung vor

„Wir haben uns Gedanken gemacht und jetzt eine technische Lösung vorgeschlagen“, erklärt Andreas Schröder, Leiter Wohnungswirtschaft. „Eine Rampe direkt in der Mitte ist nicht möglich, weil dann eine Unfallgefahr besteht und kein zweiter Fluchtweg gewährleistet ist.“ Stattdessen soll nun an dem bestehenden Podest vor der Haustür angepflastert und die gesamte Eingangsstufe vergrößert werden. „Dann wird die Rampe an der Seite befestigt und für Herrn Triebel bleibt genügend Platz“, kündigt Andreas Schröder an. Die technische Umsetzung soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Von Elinor Wenke