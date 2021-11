Luckenwalde

„Politik interessiert mich einfach“, sagt Elias Schulz (19), „und die Arbeit in der Verwaltung auch.“ Ein Glück für ihn, dass es ausgerechnet jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit politischem Schwerpunkt im Kreishaus von Teltow-Fläming gibt. Schulz bewarb sich und bekam die Stelle. In den nächsten Monaten wird er so viel Kontakt zu Einwohnern haben wie kaum ein anderer Mitarbeiter. Denn Elias Schulz fährt mit dem neuen Bürgerbus durch den ganzen Landkreis.

„Als ich mit meinem Fachabitur fertig war, wusste ich noch nicht, ob und was genau ich studieren möchte“, erzählt der 19-Jährige. Mit öffentlicher Verwaltung hatte er da bereits Erfahrungen gesammelt. „Mein Pflichtpraktikum habe ich in der Stadtverwaltung Ludwigsfelde absolviert“, sagt er. Dort konnte er seine Job-Vorstellung konkretisieren. „Ich möchte nicht nur im Büro sitzen“, sagt Elias Schulz, „ich möchte aber auch nicht nur im Außendienst unterwegs sein. Die Aufgaben in diesem FSJ beim Landkreis bieten mir eine gute Abwechslung aus beidem.“

Die Bürgerbeauftragte Jennifer Rupprecht und FSJler Elias Schulz fahren mit dem Bürgerbus durch den Landkreis. Quelle: Victoria Barnack

Und noch eins ist dem 19-Jährigen wichtig: Er will in seiner Heimat bleiben. Elias Schulz lebt in Wietstock bei Ludwigsfelde, in einem Haus mit seinen Eltern. „Ich mag mein Dorf“, sagt er. „Meine ganze Familie wohnt dort seit Generationen in dem Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, in eine Großstadt zu ziehen.“ Vor allem gefällt ihm, dass er auf dem Dorf ruhig lebt, aber Berlin und Potsdam trotzdem nicht weit entfernt sind.

Hier macht der Bürgerbus von Teltow-Fläming Halt:

Seine Heimatregion wird Elias Schulz in den nächsten Monaten noch viel besser kennenlernen. Denn er ist nicht nur der erste FSJler im Kreishaus sondern auch der erste Fahrer des neuen Bürgerbusses. Die Verwaltung hat den Transporter in diesem Jahr im neuen Dienst eingeweiht und will damit Dienstleistungen vor Ort anbieten (die MAZ berichtete). Noch geht es vor allem darum, den Bus überhaupt bekannt zu machen. „Wir waren schon bei der Wirtschaftswoche in Altes Lager, haben uns in Baruth den Ortsvorstehern vorgestellt und in Zossen eine öffentliche Umfrage gemacht“, berichtet Schulz.

Termine Am 17. November macht der Bürgerbus ab 17.30 Uhr in Ludwigsfelde beim Familientreff neben dem „Haus der kleinen Preise“ Halt. Am 18. November steht der Bürgerbus von 9 bis 13 Uhr auf dem Jüterboger Wochenmarkt. Am 29. November führt die Tour in die Gemeinde Niedergörsdorf. Von 10 bis 12 Uhr steht der Bürgerbus in Altes Lager vor dem Kulturzentrum „Das Haus“. Am 5. Dezember will das Team vom Bürgerbus beim Weihnachtsmarkt in Zossen dabei sein. Das Fest ist auf dem Markplatz geplant. Am 8. Dezember steht der Bus um 17 Uhr auf dem Genshagener Gutshof. Anmeldungen zum Vereins- und Ehrenamtstreff nimmt die Freiwilligenagentur Ludwigsfelde entgegen. Am 10. Dezember wird der Bürgerbus von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Baruth zu finden sein. Wer den Bürgerbus bei seiner eigenen Veranstaltung dabei haben möchte, kann Terminvorschläge per Mail an buergerbus@teltow-flaeming.de schicken.

In den nächsten Monaten sollen weitere Termine folgen. Auf Wochenmärkten und bei Stadträten soll der Bürgerbus vorgestellt werden. „Die Menschen reagieren interessiert“, erzählt Schulz. „Viele freuen sich, wenn die Verwaltung zu ihnen in die Orte kommt. Die Bürger fragen nach einer großen Bandbreite an Themen.“

Infos zu Haltepunkten im Internet und auf Flyern

Die erste Umfrage in Zossen hat das eindrucksvoll gezeigt: Manche Menschen wünschen sich eine Beratung zu Anträgen, andere Informationen über soziale Themen und Mobilität oder einfach nur den Kontakt zu passenden Ansprechpartnern. Einige wollen im Internet über Termine und Haltestellen des Bürgerbusses informiert werden, andere lieber in Form von ausgedruckten Flyern. „Diese Vielfalt macht die Arbeit im Bürgerbus für mich interessant“, sagt der 19-Jährige.

Fast immer mit dabei ist die Bürgerbeauftragte des Landkreises, Jennifer Rupprecht. „Ich bin froh, dass wir in der Kreisverwaltung jetzt erstmals Unterstützung durch einen FSJler haben“, sagt sie. „Ich habe selbst die Chance gehabt, mich mit Praktika für meine berufliche Zukunft zu orientieren und finde es wichtig, dass der Landkreis junge Menschen fördert. Ich möchte, dass Elias Schulz aus diesem Jahr viel für sich mitnimmt.“

Der Bus ist ein umgebauter Krankentransporter mit Sitzplätzen für Beratungsgespräche. Quelle: Victoria Barnack

Aber natürlich profitiert auch ihr Team von dem jungen, neuen Mitarbeiter. „Er denkt mit, bringt neue Ideen und Aspekte in Diskussionen ein und interessiert sich für vielfältige Diskurse unserer Gesellschaft“, sagt Rupprecht über Schulz. „Und obendrein ist er selbst ehrenamtlich aktiv.“ Elias Schulz ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. „Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze in unserem Land“, sagt er, „und es bereichert auch mich, weil ich bei der Feuerwehr viel lerne.“

Bürgerbeauftragte will jedes Jahr ein FSJ in der Kreisverwaltung Teltow-Flämings

Wenn sein Freiwilliges Soziales Jahr im September 2022 vorbei ist, hat Elias Schulz einen Plan, wie es weitergehen soll: Inzwischen ist er sich sicher, dass er studieren und in Teltow-Fläming bleiben möchte. Jennifer Rupprecht hätte dann gern einen neuen FSJler in ihrem Team. „Mein Wunsch ist es, das in der Kreisverwaltung regelmäßig anzubieten“, sagt sie.

Von Victoria Barnack