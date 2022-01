Luckenwalde: Elisabeth Kunze feiert 94. Geburtstag in der Finanzamt-Kantine

Luckenwalde

Um ein Haar hätte Elisabeth Kunze an ihrem 94. Geburtstag ihr süßes Leibgericht auf der Geburtstagstafel gehabt – Milchreis. Doch dann hat sich die Seniorin doch für die deftige Köstlichkeit entschieden: Gulasch mit Rotkohl und Kartoffeln. Wie fast jeden Tag nahm die Luckenwalderin auch am Freitag, ihrem Geburtstag, das Mittagessen in der Kantine des Luckenwalder Finanzamtes ein.

18 rote Rosen für die Luckenwalder Jubilarin

Dort ist sie seit vielen Jahren Stammgast, fühlt sich wie in einer großen Familie und wird an ihrem Ehrentag von Kantinen-Chefin Bärbel Schneider und dem Team besonders verwöhnt. „Lischen, wie ich sie nennen darf, gehört zu meinen treuesten Kunden und ist eine ganz Liebe. Sie ist so dankbar und gibt einem ganz viel zurück“, schwärmt Bärbel Schneider. An diesem Tag empfängt sie die Jubilarin mit 18 roten Rosen, einem Geburtstagslied und Sekt.

In kleiner Runde gab es das Mittagessen zum 94. Geburtstag von Elisabeth Kunze in der Kantine des Finanzamtes Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Neben ihren Töchtern und dem Schwiegersohn hat Elisabeth Kunze noch ein paar weitere Geburtstagsgäste mitgebracht. Auch andere Besucher der Kantine gratulieren der fitten Seniorin. Unter ihnen Alfred Richter, der mit vierundneunzigeinhalb Jahren der älteste Stammgast ist.

Keine Extra-Wurst fürs Luckenwalder Geburtstagskind

Chefin Bärbel Schneider führt die Kantine seit 17 Jahren. Sie kocht mit ihren Mitarbeitern täglich bis zu 250 Portionen, versorgt auch drei Kitas in Luckenwalde, Jänickendorf und Stülpe und bietet jeweils zwei Essen zur Wahl an. Am Freitag standen eben Gulasch oder Milchreis auf dem Speiseplan. „Lischen wollte keine Extra-Wurst zu ihrem Geburtstag haben und hat sich Gulasch ausgesucht“, erzählt Bärbel Schneider.

Ivonne Ballenthin bereitet das Essen zu. Quelle: Elinor Wenke

Beim Begriff Milchreis leuchten Elisabeth Kunzes Augen. „Ich bin ein Süßschnabel“, sagt die 94-Jährige und schmunzelt, sie mag aber auch Kohlrouladen besonders gern.

Von ihrer Tochter Ingeborg Rehfeldt und deren Mann Rainer wird sie unter der Woche täglich zur Kantine gefahren, wo auch gleich gemeinsam gegessen wird. An den Wochenenden wird die Seniorin von ihren Töchtern verwöhnt. Sonnabends kocht Ingeborg Rehfeldt und sonntags kommt Tochter Christel Glücks mit dem Essen vorbei.

Der 94. Geburtstag von Elisabeth Kunze wird in der Kantine des Finanzamtes Luckenwalde gefeiert. Auch Alfred Richter (94) ist dabei. Quelle: Elinor Wenke

Auch acht Enkel und neun Urenkel gehören zur Familie. Früher hat Elisabeth Kunze gern für eine große Runde gekocht, doch heute genießt sie den Service, bekocht zu werden. „Sie hat aber auch schon leckere Plätzchen gebacken“, schwärmt eine Wanderkollegin.

Elisabeth Kunze hatte ursprünglich Hauswirtschaft gelernt, später aber in der Luckenwalder Hutfabrik als Meisterin gearbeitet. „Zuerst in der Mixerei, dann in der Presserei“, erzählt die Seniorin.

Luckenwalderin Elisabeth Kunze: „Ich bin dreimal geimpft“

Das Thema Corona betrübt sie nicht übermäßig. „Ich bin dreimal geimpft, verrät die Luckenwalderin. Einsamkeit verspürt sie nicht. „Ich habe meine Familie, die Kantine und ich gehe einmal wöchentlich zum Seniorensport bei der Volkssolidarität und einmal pro Woche zum Rommé bei der Awo.“

Nur im vergangenen Jahr hat ihr die Pandemie zu schaffen gemacht. Wochenlang konnte sie sich im Lockdown nicht mit Gleichgesinnten zum Kartenspiel oder Sport treffen. „Das hat mir schon sehr gefehlt“, gibt Elisabeth Kunze zu.

Kantine des Finanzamtes Luckenwalde musste im Lockdown schließen

Auch die Kantine durfte keine hungrigen Mäuler empfangen, sondern nur Essen außer Haus liefern. Rainer Rehfeldt hat seiner Schwiegermutter jeden Tag das Essen nach Hause gebracht. Und an ihrem 93. Geburtstag erhielt die Jubilarin von Bärbel Schneider Besuch zu Hause.

Täglich rund 40 Esser in der Kantine des Finanzamtes

„Es war eine schwierige Zeit“, resümiert Bärbel Schneider. „Ich hoffe, dass wir weiterhin öffnen können und der Alltag bald wieder normal läuft.“ Täglich kommen an die 40 Besucher, um direkt vor Ort zu essen – natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Dann wird auch immer mal ein Plausch mit den Gästen gehalten. Bärbel Schneider kennt ihre Stammesser, duzt sich mit etlichen und kennt deren Vorlieben.

Sandra Iwand-Werner serviert nach dem Mittagessen die Torte. Quelle: Elinor Wenke

Weil Elisabeth Kunze nicht mehr so gern Rohkostsalat isst, bekommt sie stattdessen manchmal ein Schälchen Pudding aus der Küche. Ihrer Vorliebe für süße Leckereien wurde auch an ihrem Geburtstag Genüge getan. Bärbel Schneider und ihr Team servierten nach dem Mittagessen noch eine Schwarzwälder Kirschtorte, Kaffee und Tee.

Bärbel Schneider gibt die Kantine im Mai 2022 ab

Ein weniger quirliger Alltag – ohne Küche, Mitarbeiter und Gäste – ist für Bärbel Schneider im Moment gar nicht denkbar. „Aber im Mai werde ich dann mit 68 Jahren tatsächlich die Kantine an meine Tochter Grit übergeben“, kündigt die Chefin an und versichert: „Ich komme helfen. Dass ich ab 1. Juni nur noch zu Hause sein soll, kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen.“

Von Elinor Wenke