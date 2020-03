Plexiglas zum Schutz vor Ansteckung

Luckenwalde

Apotheker Karsten Engel will seine Mitarbeiter besser schützen. Deshalb werden in dieser Woche Plexiglasscheiben an den Tresen der Apotheken installiert. Die erste in der Löwenapotheke war am Dienstag fertig. Mit einer Durchreiche unter dem Plexiglas soll der Kontakt zu den Kunden gewährleistet sein. „So wollen wir das Ansteckungsrisiko minimieren“, erklärt Engel. Dass seine Wünsche so schnell umgesetzt werden konnten, hat er vor allem der Zimmerei Guido Bade in Hennickendorf zu verdanken. Der Handwerker hat andere Aufträge zurückgestellt und übers Wochenende Holzkonstruktionen angefertigt, die mit Plexiglasscheiben versehen werden. Für jeden einzelnen der elf Arbeitsplätze in den Engel-Apotheken wurden diese Holzrahmen nach Maß angefertigt. Nach und nach werden sie in dieser Woche in allen drei Filialen aufgebaut. Die Kunden begrüßen diese Vorsichtsmaßnahme.

Produktion von Desinfektionsmitteln

Karsten Engel und seine Mitarbeiter haben in diesen Tagen keine Zeit zum Verschnaufen. Der Andrang in den Apotheken ist groß und das nicht nur, seit Desinfektionsmittel für die Hände produziert wird. „Wir haben heute 28 Liter hergestellt. Das sind 280 Flaschen“, so der Apotheker. Das Problem sei allerdings, dass sowohl Ausgangsstoffe als auch Flaschen knapp werden. Er hat 2000 Flaschen bestellt und hofft, dass diese bald eintreffen. Möglich geworden sei die Herstellung des Mittels vor Ort überhaupt erst, weil die EU-Biozidverordnung aufgehoben wurde, die den Apothekern bislang die Verarbeitung von Alkohol in größeren Mengen verboten hatte. „Seit der behördlichen Freigabe stellen wir Desinfektionsmitttel selbst her“, so die Apotheker. Auch die Nachfrage von Firmen steigt ständig. Er hätte nicht gedacht, dass sich die Situation so entwickeln würde.

Vorsorge treffen

Viele Leute treffen jetzt auch Vorsorge für ihre Hausapotheke, denn unter Quarantäne-Bedingungen sei es schwieriger, an Medikamente zu kommen. Allerdings hält Engel nichts von Hamsterkäufen. Es gibt Patienten, die befürchten, das Praxen schließen könnten und sie dann nicht mehr ihre gewohnten Arzneien bekommen. Er fordert von den Krankenkassen, dass diese auf Rabattverträge verzichten, um die Patienten auch mit anderen Medikamenten versorgen zu können.

Die Öffnungszeiten in den Engel-Apotheken sollen beibehalten werden. Allerdings ist derzeit nicht abzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt, ob Mitarbeiter erkranken oder zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder zu betreuen. „Doch momentan ist das kein Thema“, sagt Karsten Engel.

Von Margrit Hahn