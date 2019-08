Luckenwalde

In der Luckenwalder Arndtschule gibt es erst an diesem Wochenende die Schultüten. Während in der Friedrich-Ludwig-Jahn- Grundschule und in der Friedrich-Ebert-Grundschule in Luckenwalde die Abc-Schützen bereits am vergangenen Sonnabend eingeschult wurden, stehen die Feierlichkeiten in der Ernst-Moritz-Arndtschule noch an. Die Kinder gehen zwar seit Montag in die Schule, gefeiert wird aber erst am Sonnabend. Auf Facebook wird darüber diskutiert.

Eine Userin findet es traurig, dass die Erstklässler schon in die Schule gehen und erst eine Woche später ihre große Feier haben. Eine andere befürchtet, dass es ihrem Sohn auch mal so ergehen könnte und kann die verzögerte Einschulung nicht nachvollziehen. Eine weitere ist froh, dass die Schule, die ihre Kinder besuchen, dies zum Glück anders handhabt. Eine andere Mutter relativiert die Sache und sagt: „Das war letztes Jahr schon so, fand es übrigens nicht schlimm.“

Die Abc-Schützen der Arndtschule feiern erst in dieser Woche ihre Einschulung Quelle: /dpa

Schulleiterin Ulrike Heinze hat bisher nichts Negatives gehört. Sie hatte im vergangenen Jahr gleich zu Beginn des Schuljahres den Einschulungstermin in den Kita bekanntgegeben. „Die Eltern sind seit August 2018 darüber informiert“, so Ulrike Heinze. Auch zum Tag der offenen Tür im September und bei den Einschulungsgesprächen mit den Eltern habe es keinerlei Beschwerden gegeben.

Es läuft gut

Seit Montag sind die Erstklässler in der Schule und wie die Schulleiterin auf MAZ-Anfrage betont, läuft es gut. „ Der Start ist viel entspannter“, stellt sie fest. Für die Kinder bedeuten der Abschied vom Kindergarten, die Einschulung und der Start ins Schülerleben innerhalb einer Woche emotionalen Stress. „Den sollte man für Sechsjährige nicht unterschätzen“, erklärt sie. Hinzu käme, dass die jährlichen Baumaßnahmen zum Schuljahresbeginn oft noch nicht abgeschlossen seien. Deshalb wäre die Einschulungsfeier eine Woche später für alle Beteiligten optimal.

Schultüten gibt es erst am Sonnabend Quelle: Antonia Engel

Ulrike Heinze führt weitere Gründe an, die für eine Verschiebung sprechen. So zeigen die größeren Schülern alljährlich ein Programm zur Einschulungsfeier. In den vergangenen Jahren kam es öfter vor, dass die Kinder über die sechswöchigen Sommerferien ihren Text vergessen hatten oder gar nicht zur Veranstaltung erschienen waren. „Dann musste improvisiert werden, das hat mir nicht gefallen“, sagt die Schulleiterin. In dieser Woche kann noch einmal in Ruhe geprobt werden, sodass sich alle auf ein schönes Programm freuen können. „Und die Abc-Schützen können ganz entspannt feiern, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Sie kennen die Schule und die Klassenräume“, fügt Heinze hinzu.

Termine selbst festlegen

Seit 2017 können die Schulen den Termin für die Einschulungsfeier selbst bestimmen. Die Arndtschule hat die Genehmigung des Schulamtes. Im vergangenen Jahr wäre die Einschulung am 18.8.18 gewesen. Da dieser Tag von etlichen Brautpaaren als Hochzeitsdatum gewählt wurde, hatte die Schulleiterin noch einen weiteren Grund, die Einschulung um eine Woche zu verschieben. Zudem verteile sich ihrer Ansicht nach dadurch auch der Ansturm auf die Gaststätten. „Im vergangenen Jahr gab es an unserer Schule auf Grund unseres Einschulungstermins sogar den Wunsch, in unsere Schule umgeschult zu werden. Leider konnten wir dem nicht nachkommen, weil wir keine freien Plätze mehr hatten“, berichtet Ulrike Heinze.

50 Kinder erhalten am Sonnabend in der Arndtschule ihre Zuckertüten. Die beiden Klassenlehrerinnen Anke Glorius und Birgit Behrendt haben jeweils 25 Mädchen und Jungen in ihren Klassen.

