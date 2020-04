Erste Kinder-Trauergruppe im Landkreis

Luckenwalde

Ulrike Sieling und Friederike Schneider vom Ambulanten Palliativ- und Hospizdienst in Luckenwalde sind froh, dass die Bauarbeiten auf dem Boulevard endlich starten konnten. „Wir wollen dort eine Kinder-Trauergruppe anbieten, die erste im Landkreis“, erklärt Ulrike Sieling.

Kinder, die Elternteile oder Geschwister verloren haben, fühlen sich oftmals allein gelassen, unverstanden und überfordert. Deshalb ist eine solche Einrichtung so wichtig. In der Gruppe sollen sie die Möglichkeit zum Trauern haben, aber auch Ablenkung bekommen und schöne Erlebnisse erfahren. Die traumatisierten Kinder sollen in der Trauergruppe spielen, basteln und Ausflüge unternehmen können. Geplant ist auch ein kleines Café für verwaiste Eltern.

Bauarbeiten sind nach Start gut angelaufen

Ulf Ebert von der Firma Gerads in Luckenwalde verlegte in den vergangenen Tagen neue Heizkörper, und die Trockenbauer Jürgen Richter und Bastian Leroy versetzen Wände und ziehen neue Decken ein. Eigentlich sollte der Umzug längst vollzogen sein. Allerdings kam die Baugenehmigung erst im Februar. Erst dann konnten die Arbeiten beginnen. Nun sorgt auch noch die Coronakrise für Verzögerungen, denn die vorgesehenen Schulungen können nicht stattfinden.

Bereits im März vergangenen Jahres wurden die Räume auf dem Boulevard besichtigt und für gut befunden. Allerdings wurde der Umnutzungsantrag erst im August gestellt, wie die Untere Bauaufsichtsbehörde auf MAZ-Anfrage mitgeteilt hatte. Es seien Bauvorlagen nachgefordert und mehrere Stellen und Fachbehörden am Verfahren beteiligt worden. Nachdem alle Stellungnahmen vorlagen, konnte das Verfahren abgeschlossen werden. „Wir waren so froh, als wir die Baugenehmigung endlich in den Händen hielten“, sagt Friederike Schneider.

Viel Unterstützung

In der Zwischenzeit wurden Spendenaktionen ins Leben gerufen, denn die neuen Räume sollen mit Mobiliar und anderen Ausstellungsgegenständen bestückt werden. Auch an Musikboxen, CD-Spieler und an eine Chill-Ecke ist gedacht. Deshalb hatten die Koordinatorinnen im Oktober vergangenen Jahres Spendenbüchsen in Unternehmen und Einrichtungen aufgestellt, die sie gut gefüllt entgegennehmen konnten.

In den Räumen auf dem Boulevard befand sich zuletzt eine Bäckerei-Verkaufsstelle. „Um separate Seminar- und Büroräume zu haben, wurden zusätzlich Wände aufgestellt“, so Ulrike Sieling. Zudem musste das Bad umgebaut werden, damit auch Rollstuhlfahrer die Sanitäranlagen nutzen können. „Und wir brauchten zusätzliche Heizungen“, fügt die Koordinatorin hinzu. Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die toll gearbeitet und beraten haben.

Der Umzug könnte im Mai vonstatten gehen. Vorher muss noch geputzt und Sichtschutz an den großen Fenstern angebracht werden. Im Juni soll die Technik angeschlossen sein, sodass der reguläre Betrieb entweder vor oder nach den Sommerferien beginnen könnte.

Verein lebt von Spenden

„Seit 2003, seit Gründung des Vereins, waren wir im Krankenhaus sehr beengt untergebracht. Jetzt können wir unsere Vereinsarbeit und unser Angebot als Beratungsstelle je nach Bedarf erweitern“, freut sich Ulrike Sieling. Es gibt zwar auch kritische Stimmen, die der Ansicht sind, dass über Tod und Sterben nur hinter verschlossenen Türen gesprochen werden sollte. „Wir wollen offen damit umgehen, werden aber auch Informationsveranstaltungen zu anderen Themen anbieten“, so Friederike Schneider. Der Verein, der von Spenden lebt, zählt 79 Mitglieder. 60 ehrenamtliche Hospizhelfer begleiten Sterbenskranke, deren Familien und Angehörige zu Hause.

