Orgelmatinee in der Luckenwalder Johanniskirche

Luckenwalde Luckenwalde - Orgelmatinee in der Luckenwalder Johanniskirche Unter dem Motto „Mach mal Pause“ können Besucher einmal im Monat am Donnerstag zur Mittagszeit Orgelklängen und klassischer Musik lauschen.

Beim Einzug der beiden Musikerinnen am Donnerstag in der Johanniskirche in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn