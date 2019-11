Erster Abschnitt der Dahmer Straße wieder frei

Luckenwalde

Der erste Bauabschnitt der aufwendig sanierten Dahmer Straße in Luckenwalde wird für den öffentlichen Straßenverkehr wieder freigegeben. „Die Bauabnahme ist erfolgt“, sagte Dirk Ullrich vom städtischen Straßenamt am Montag. Somit kann der Abschnitt zwischen Kleinem Haag und Grünstraße wieder befahren werden. Das heißt, Fahrzeugführer kommen auch aus der Gartenstraße wieder in die Dahmer Straße.

Geringe Verkehrseinschränkungen

„Für ein paar wenige Ausbesserungsarbeiten müssen noch einmal geringe Verkehrseinschränkungen in Kauf genommen werden“, sagte Ullrich. „Aber der Abschnitt wird nicht wieder gesperrt.“ Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren laut Ullrich auch die Busse wieder wie gewohnt in die Dahmer Straße und halten nicht mehr in der Theaterstraße.

Von Elinor Wenke