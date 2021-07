Luckenwalde

Bevor ein Buch in die Regale der Stadtbibliothek Luckenwalde kommt, muss es nicht nur Korrektur gelesen, vermarktet und verkauft werden. Ganz am Anfang stehen noch viele andere Arbeitsschritte, von denen die meisten heute von Maschinen übernommen werden. Wie man Bücher per Hand herstellt, das lernten die sechs Teilnehmer des Buchbinder-Workshops. Über zwei Tage verteilt durften die Kinder ihre eigenen Hefte und Bücher anfertigen.

In fünf Schritten vom Papier zum Buch

Am Montag gestalteten die Kinder zuerst ihre Buchumschläge. Mit Tapetenkleister vermischte Acrylfarbe wurde zum Zeichnen genutzt, dadurch entstand eine dickere Konsistenz und man konnte unterschiedliche Farbschichten übereinander legen. „Wenn man dann einen Kamm nimmt und darüber streicht, erhält man tolle Muster“, berichtete Leah. Die über Nacht getrockneten Blätter wurden dann noch einmal lackiert, damit Farbe und Buch geschützt sind. „Eigentlich nimmt man dafür Bienenwachs. Ich nehme auch gern Aleppo-Seife aus Syrien, die wird erst ganz fein geraspelt und dann ins Bild eingerieben“, so Kursleiterin Romina Kohlmann, das sei schon fast eine meditative Arbeit.

Gustav näht sein erstes selbst gestaltetes Buch zusammen. Quelle: Antonia Engel

Am Dienstagmorgen herrschte konzentrierte Stille, denn die Seiten mussten ganz ordentlich gefaltet werden, damit sie später auch nicht über den Buchumschlag hinaus stehen. Danach wurden auf der Falzlinie vier Löcher mit einem Papierbohrer ausgestanzt. Das war nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre Kursleiterin anstrengend, denn man muss mehr Kraft aufwenden als eigentlich gedacht.

Wer die Löcher gebohrt, die Umschläge geklebt und die gefalteten Seiten sortiert hatte, der durfte sich nun am Nähen versuchen. Dafür gab es Buchbindernadeln, die extra lang und spitz sind und in Wachs getränkten Faden. „Dünne Fäden schneiden so schnell durch das Papier durch“, so Kohlmann. Durch die Wachsschicht könne man das verhindern.

Der Inhalt der Bücher steht schon fest

Einige der sechs Kinder wussten auch schon, was sie mit ihren Büchern machen wollen. Bei Gustav und Magdalene wird es wahrscheinlich ein Tagebuch, bei anderen ein Geschenk: „Eins schenken wir Papa zum Geburtstag“, sagten die Schwestern Anna und Clara. „Und das andere schenke ich meiner Freundin, die jetzt die Schule wechselt“, so Clara. „Ich schreibe alles über meine Freundin rein und was wir so erlebt haben“, erzählte Leah. Von Geburtstagen, Fahrradtouren und Spielabenden kann sie dann berichten. Auch Maximilian wird seine Bücher mit eigenen Worten füllen, denn er fing vor Kurzem mit dem Schreiben von Gedichten an. „Ich musste den Lockdown ja irgendwie nutzen“, erklärte er. Neben eigenen Gedichten schreibt er auch bekannte Weisen wie „Ein Mops war in der Küche“ um und gibt ihnen ein Happy End.

Romina Kohlmann schneidet die Umschläge von Anna und Clara zurecht. Quelle: Antonia Engel

Für die vielen verschiedenen Arten, wie man Bücher binden kann, hatte Kohlmann nicht nur selbst gebastelte Modelle mitgebracht, sondern auch Schablonen vorbereitet. Denn das mit dem Messen ist für die Kinder gar nicht so einfach. Alle Seiten mit dem Lineal nachzumessen und zu korrigieren, ist eine große Geduldfrage für die Sechs- bis Elfjährigen. Auch beim Schneiden mit dem Papiermesser muss man ganz vorsichtig und konzentriert sein.

Papierkunst ist kein einfaches Handwerk

„Papier ist meine Passion, das war es immer schon“, sagte Kohlmann. Bücher, Literatur und Papier sind nicht nur Werkstoff, sondern auch Hobby. Die Kursleiterin schöpft, marmoriert und skulptiert aus Papier. „Das muss einfach immer wieder geübt werden“, so die Bibliothekarin, die selbst oft Kurse von Papierkünstlern besucht. Zum Abschied bekam jeder noch ein Lesezeichen aus selbstgeschöpftem Graspapier von Kohlmann. Auch wenn es schon ein Jahr alt ist, riecht es sogar noch nach Gras.

Von Antonia Engel