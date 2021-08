Luckenwalde

Wenn es darum geht, Luckenwalde frische Farbe zu verpassen sind alle gefragt, vor allem die Jugendlichen. „Wir haben 4.800 Jugendliche in Luckenwalde, das sind ein Viertel der Stadtbewohner“, sagte Lars Thielecke, Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT, am Donnerstagnachmittag. „Die Mitbestimmung macht das Umfeld lebenswerter.“

Deshalb rief die Stadt Luckenwalde das 1. Luckenwalder Kinder- und Jugendforum ins Leben. „Wir hatten das schon länger in Planung, durch Corona wurde es öfter verschoben“, erklärte Maria Domann, Abteilungsleiterin für Jugend- und Jugendsozialarbeit. Im Jugendzentrum Go7 konnten sich die Jugendlichen bei Getränken und Essen vom Foodtruck treffen und darüber reden, wie sie Luckenwalde verbessern würden.

Wie Luckenwalde in zehn Jahren aussehen soll

„Dafür haben wir vier Thementische“, erklärte Thielecke. Es geht um Sportplätze, Grünflächen, Spielplätze und Schulgebäude, Freizeitangebote, Kommunikationskanäle und wie Luckenwalde in zehn Jahren aussehen soll. „Das ist natürlich erstmal schwierig, sich das so spontan vorzustellen“, sagte Lisa Schley vom Stadtplanungsamt. „Da stellt sich erstmal die Frage: Wo bin ich überhaupt in zehn Jahren?“

Haben den Wünschen und Vorstellungen der Jüngeren zugehört: Thomas Bunk, Maria Domann und Lars Thielecke (v.l.). Quelle: Antonia Engel

Nach ein paar einleitenden und vorstellenden Worten kamen die Jugendlichen dann doch ins Gespräch und schlugen Verbesserungen vor. Tomas Blümel, Abteilungsleiter für infrastrukturelles Gebäudemanagement, bekam viele Optimierungsvorschläge für das Wohnheim in der Goethestraße. „Die Duschwände sind kaputt, das lässt sich auch gut reparieren“, so Blümel. Andere Vorschläge – wie den ehemaligen Sportplatz neben der Ringerhalle aufzupolieren – seien da schon schwieriger. „Die Jugendlichen sagen schon sehr direkt, was sie wollen und was nicht“, sagte Blümel, zu oft würde es letztendlich leider am Geld scheitern.

Wunsch nach Bar und Disco bleibt bestehen

Oft gewünscht wurde auch noch eine Bar oder eine Disco, dafür setzte sich auch Tim Zimmermann ein. „Ich find’s cool, dass sich die Stadt Luckenwalde so für ihre Heranwachsenden einsetzt“, so Zimmermann. Auch Einkaufsläden mit einem größeren Angebot für Jüngere würden fehlen. „Bei sowas kann die Stadt leider nur äußere Bedingungen schaffen, wie den Boulevard zu sanieren“, so Schley. Doch ins Gespräch zu kommen und zu wissen, was die Teenager beschäftigt, sei der erste und wichtigste Schritt. „Für uns ist das erstmal eine Auftaktveranstaltung“, sagte Domann, „und jeder der da ist, ist ein Zugewinn.“ Rund 30 Jugendliche beteiligten sich an den Gesprächen, die jüngsten Teilnehmer gingen in die vierte Klasse, die ältesten waren bereits Azubis.

Beteiligung von Jugendlichen ist kein Machtverlust der Schulen

Dabei ist Beteiligung für Jugendliche nicht selbstverständlich, denn an den Schulen werden viele Entscheidungen vor allem durch die Schulleitung getroffen. In den Schulen soll es daher mehr Chancen zur Mitbestimmung geben. „Ich glaube, wir müssen das für die Jugendlichen erstmal greifbar machen“, so Thielecke. „Und den Schulen müssen wir klarmachen, dass Beteiligung kein Machtverlust ist.“ Schließlich ist die Mitbestimmung nicht nur ein nettes Accessoire, sondern ein UN-Kinderrecht. „Auch in der Kommunalverfassung wird das Mitbestimmungsrecht der Jugendlichen verankert“, so Domann.

Instagramaccount für Luckenwalde

„Außerdem muss man informiert sein, um mitbestimmen zu können“, so Thielecke. Die Stadt würde nun Wege suchen, um die Jugendlichen altersgerecht zu informieren und mit ihnen zu kommunizieren. „Viele haben den Wunsch für einen eigenen Instagramkanal geäußert“, so Tielecke. Eine Idee, die bei den Veranstaltern auf Begeisterung stößt. „Den Luckenwalder Instagramaccount würde ich gerne schon versprechen“, so Thielecke und lacht. „Ich darf nur noch nicht.“

Von Antonia Engel