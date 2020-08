Luckenwalde

Der Besitzer eines Skoda entdeckte am Samstag markante Beschädigungen an seinem Pkw. Ein Fahrzeug scheint gegen den am rechten Fahrbahnrand parkenden Skoda gestoßen zu sein. Der hintere Stoßdämpfer, der hintere linke Kotflügel und zwei Glasscheiben wurden beschädigt. Sollte jemand zwischen Mittwoch und Samstag etwas beobachtet haben, was mit diesem Unfall zu tun haben könnte, wird um Mitteilung an die Polizei in Luckenwalde gebeten.

Von MAZonline