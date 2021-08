Luckenwalde

In Luckenwalde haben Unbekannte am Sonntag einen Volkswagen beschädigt, welcher in der Salzufler Allee parkte. Am Fahrzeug wurden der Heckscheibenwischer und die hintere Kennzeichentafel abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachten konnte, kann sich unter Tel. 03371 6000 melden.

Von MAZonline