Die Stadt Luckenwalde lädt in Kooperation mit lokalen Partnern aus der Musik- und Kulturbranche zur Veranstaltung „Nuthe Beats“ am 19. und 20. Juni in den Luckenwalder Nuthepark ein. Gefreut werden darf sich auf ein familienfreundliches Open Air. Der musikalische Fokus liegt dabei auf elektronischer Tanzmusik. Nach geltenden Corona-Auflagen werden an beiden Tagen Darbietungen unterschiedlicher DJs aus Luckenwalde und der umliegenden Techno- & Electroszene zum Besten gegeben. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen Luckenwalder Gastronomen und der Musik- und Kulturförderverein mit kühlen Getränken und kulinarischen Leckereien. Besucher sollten Sonnenschutz und Picknickdecken dabeihaben.

Die Open-Air-Veranstaltung findet am Samstag, 19. Juni, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 20. Juni, von 14 bis 19 Uhr statt.

Besucherzahl auf 200 Personen beschränkt

Die Besucherzahl ist auf maximal 200 gleichzeitig anwesende Personen beschränkt. Der Einlass beginnt jeweils um 13 Uhr. Dort wo kein Abstand eingehalten werden kann (Ein- und Auslass, Laufwege, Gastro-Bereich, Sanitäranlagen) ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Besucherinnen und Besucher können sich mit der Corona Warn App im Einlassbereich per QR-Code kontaktlos registrieren oder sich in eine Kotaktliste eintragen. Alle Gäste im Alter ab sechs Jahren müssen negativ auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sein. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. In Zusammenarbeit mit der Burgwall-Apotheke ist es möglich, vor Veranstaltungsbeginn einen kostenfreien PoC-Antigen-Schnelltest zu machen oder unter Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen.

