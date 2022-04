Luckenwalde: Ferienprogramm zu Ostern im Go7

Luckenwalde

Das Jugendzentrum Go7 in Luckenwalde bereitet sich auf die Osterferien vor. Am kommenden Freitag, dem 8. April, beginnt das Programm mit der Osterdisco von 17 bis 21 Uhr im Saal des Go7. Wie immer gebe es „heiße Musik und coole Spiele“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mädels hinter der Bar haben Bubble Tea und alkoholfreie Cocktails im Angebot. Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahre sind zum „Eiertanz“ willkommen.

In den Osterferien startet am Dienstag, dem 12. April, um 11 Uhr das Fußballturnier „Um’s goldene Ei“ in der Jahnsporthalle. Gespielt wird mit einem Torwart und vier Feldspielern. Auswechselspieler sind ebenfalls erlaubt. Damit es sportlich gerecht zugeht wird in zwei Altersklassen unterteilt. Spieler von zehn bis 14 Jahre spielen in der Kategorie „Osterküken“ und ab 15 Jahre bis 18 Jahre in der Kategorie „Alte Hasen“. Bei beiden Turnieren wird ein kleines Startgeld erhoben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Donnerstag, dem 14. April, unternehmen die Betreuer des Go7 und die Jugendlichen einen Ausflug nach Berlin. Das Lasergame Headquarter Berlin Charlottenburg ist das Ziel der Tour. Dieses exklusive Gruppenspiel bringe Spaß und fördere Teamwork in der Gruppe. Wer teilnehmen möchte, sollte sich schnell anmelden.

Für die Projekte sind Anmeldungen und Elternerlaubnisse notwendig. Dieses kann per Mail jzgo7@gmx.de geschehen oder einfach persönlich im Jugendzentrum Go7, Goethestraße 7 in Luckenwalde, vorbeischauen.

Von MAZonline