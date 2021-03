Luckenwalde

In Luckenwalde ist schon wieder eine neue Baustelle mit Straßensperrung eingerichtet worden. Seit Dienstag ist die Dessauer Straße im Abschnitt zwischen Brandenburger Straße und Hermann-Henschel-Weg gesperrt. Im Auftrag der Städtischen Betriebswerke Luckenwalde (SBL) wird dort eine Fernwärmeleitung verlegt.

Schwere Technik ist in der Dessauer Straße angerückt. Quelle: Elinor Wenke

„Die Leitung dient vorrangig der Verbindung der beiden Teilnetze in Luckenwalde“, erklärt SBL-Geschäftsführer Christian Buddeweg. Ein Teilnetz wird vom Versorgungsstandort Berkenbrücker Chaussee versorgt, das zweite Teilnetz vom Standort Kirchhofsweg. Jetzt erfolgt der Lückenschluss zwischen Hermann-Henschel-Weg – das ist die Stichstraße neben der neuen Feuerwache – und der Kreuzung Dessauer Straße/Brandenburger Straße.

Schienenersatzverkehr musste rollen

In der Brandenburger Straße sind bereits im vergangenen Jahr die Leitungen verlegt worden. „Damals hatte aber der Schienenersatzverkehr mit Bussen durch die Dessauer Straße wegen der Sanierung der Regionalbahnstrecke Vorrang vor der Fertigstellung der Fernwärme-Trasse“, erklärt Buddeweg. Also werden die Tiefbauarbeiten jetzt fortgesetzt.

Zwischen Hermann-Henschel-Weg und Brandenburger Straße ist die Dessauer Straße gesperrt. Quelle: Elinor Wenke

Begonnen wurde am Hermann-Henschel-Weg. „Der Bauabschnitt ist rund 330 Meter lang und wird mit zwei Rohren bestückt – einem Vorlauf und einem Rücklauf für das Wasser als Wärmetransporteur. Das muss man sich vorstellen wie bei der Zentralheizung zu Hause“, sagt Buddeweg.

Kosten liegen bei 130.000 Euro

Die Investitionssumme für diesen Bauabschnitt beträgt laut Stadtwerke 130.000 Euro. Christian Buddeweg hält das für gut investiertes Geld. „Durch die Verbindung der beiden Teilnetze wird der Betrieb der beiden Erzeugungsstandorte optimiert“, sagt er. „Das kommt uns auch bei eventuellen Havarien zugute.“

Grundstücke können angeschlossen werden

Die Verbindungsleitungen sind so ausgelegt, dass perspektivisch auch Grundstücke entlang der Trasse an die Fernwärme angeschlossen werden können. Dies zeige sich bereits in der Poststraße. „Die alte Postschule wird für ihren neuen Verwendungszweck als Mehrgenerationenhaus mit Fernwärme beheizt werden“, kündigt Buddeweg an.

Schwere Technik in der Dessauer Straße. Quelle: Elinor Wenke

Der SBL-Chef bricht eine Lanze für die Fernwärme-Energie und eine langfristige Vorausschau: „Wir arbeiten eng mit dem Stadtplanungsamt zusammen, wenn es um die Entwicklung von Wohnquartieren geht.“ Architekten würden inzwischen regelmäßig eine Versorgung mit Fernwärme anfragen, „weil sich aus der Bewertung der Fernwärme mit der gekoppelten Stromerzeugung und Nutzung von Wärme aus der Deponie am Frankenfelder Berg Vorteile gegenüber anderen Heizungssystem ergeben“, so Buddeweg.

Der Hermann-Henschel-Weg ist von der Bahnhofstraße aus gesperrt. Quelle: Elinor Wenke

Die Brandenburger Straße kann weiterhin befahren werden und auch der neue Parkplatz am alten Gaswerksgelände ist erreichbar. Die Straßensperrung hat dennoch erhebliche Auswirkungen auf den Durchgangsverkehr, da die Dessauer Straße eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Stadt ist und direkt zum Bahnhof und dem Berliner Platz führt. Auch die Feuerwehr mit ihrem großen Fuhrpark hat die Baustelle nun vor der Haustür.

Noch kein Bauende benannt

Insider gehen davon aus, dass Sperrung bis zum April andauert. „Wir wollen die Dauer der Baumaßnahme so kurz wie möglich halten“, versichert Christian Buddeweg, „allerdings ist noch keine verbindliche Aussage zum Bauabschluss möglich.“ Derzeit laufen noch Abstimmungen, weil auch der Busverkehr in Richtung Bahnhof aufrecht erhalten werden muss. Dies ist umso schwieriger, da auch die Beelitzer Straße wegen des Abrisses der Gablona-Ruine immer noch gesperrt ist.

Von Elinor Wenke