Luckenwalde: Festnahmen nach Ladendiebstahl

Luckenwalde

Waren im Wert von fast 800 Euro versuchten drei Männer am Freitagabend in einem Luckenwalder Einkaufscenter in der Frankenfelder Chaussee zu entwenden. Sie hatten sich im Geschäft angebotene Rucksäcke geschnappt, von diesen die Preisschilder entfernt und dann diverse Waren wie Druckerpatronen, Kleidung und Alkohol in diesen Rucksäcken verstaut. Anschließend gelang es ihnen, den Kassenbereich zu passieren ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte zwei der Männer stellen, der dritte flüchtete mit einem Teil des Diebesguts. Die beiden 40 und 42 Jahre alten Georgier wurden vorläufig festgenommen. Nach Feststellen ladungsfähiger Anschriften wurden sie dann auf Entscheidung eines Staatsanwaltes entlassen.

Von MAZonline