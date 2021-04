Luckenwalde

Ein vergessenes und angebranntes Essen auf dem Herd einer Wohnung in der Luckenwalder Ziegelstraße hat am späten Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Bewohner wurde schlafend angetroffen, von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Nachbar bemerkte den Qualm

Nachbar Alexandr Yanokoglov aus dem Erdgeschoss hatte zuerst den Qualm bemerkt, der inzwischen schon aus dem Fenster drang. „Außerdem hat der Rauchmelder laut geschrillt“, berichtete er der MAZ. Gegen 16.30 Uhr hatte er die Feuerwehr alarmiert.

Mit 14 Feuerwehrleuten vor Ort

Die Kameraden rückten unter Einsatzleitung von Christoph Roggenbuck mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten an. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. „Wir mussten nicht löschen, sondern die Wohnung und das Treppenhaus vom Rauch entlüften“, berichtete Roggenbuck.

Feuerwehreinsatz in der Luckenwalder Ziegelstraße nach angebranntem Essen auf dem Herd. Quelle: Elinor Wenke

Alexandr Yanokoglov und seine Frau waren erleichtert, dass nicht mehr passiert ist. „Das jüngste unserer drei Kinder ist gerade mal acht Monate alt. Wenn so was in der Nacht passiert, kann das schlimm ausgehen“, sagte er.

Von Elinor Wenke