Luckenwalde

Die Luckenwalder Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst wurden am Sonntagmittag alarmiert. Kinder waren auf dem Dach eines Wohnhauses neben der VR-Bank in der Baruther Straße gesehen worden. Besorgte Anwohner hatten den Alarm ausgelöst. Schon in der Vergangenheit musste die Luckenwalder Feuerwehr ausrücken, um nach Kindern zu suchen, die wie beim Einsturz einer Industriebrache in Gefahr zu sein schienen.

Suche aus luftiger Höhe

Daraufhin fuhren die Feuerwehrleute sofort mit der Drehleiter zum Einsatzort. Auf dem Marktplatz war ausreichend Raum, um das Fahrzeug in Position zu bringen. Gemeinsam wurde nach den Kindern gesucht, die das Dach inzwischen aber wieder verlassen hatten. Trotzdem wurde die Drehleiter ausgefahren und die Feuerwehrleute suchten das Gelände aus luftiger Höhe ab. 30 Minuten später gab Silvio Pade Entwarnung. Der Einsatz wurde abgebrochen. Vermutlich saßen die Kletterer schon zu Hause bei ihren Eltern am Mittagstisch.

Von Margrit Hahn