Die Luckenwalder Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem angekündigten Wohnungsbrand in die Rudolf-Breitscheid-Straße aus. Dort hatte jemand Küchenutensil auf der Herdplatte vergessen.

Feuerwehreinsatz am Dienstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Luckenwalde Quelle: Margrit Hahn