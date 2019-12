Gedenkminute für getöteten Feuerwehrmann

Luckenwalde

Mit Kerzen und einer Schweigeminute gedachten am Montagabend rund 40 Kameraden der Luckenwalder Feuerwehr sowie Jugendliche und Kinder des in Augsburg gewaltsam getöteten Feuerwehrmanns Roland S.

Der stellvertretende Luckenwalder Löschzugführer Christopher Seifert hatte kurzfristig zahlreiche Feuerwehrleute zusammengetrommelt. Sie folgten damit einem bundesweiten Aufruf und versammelten sich in und vor der Luckenwalder Feuerwache. Die Fahrzeuge leuchteten mit blauem Signallicht. Das 49-jährige Opfer war am Freitag in Augsburg von einer Gruppe Männer attackiert und getötet worden.

Die Kameraden der Luckenwalder Feuerwehr bei der Gedenkminute vor der Luckenwalder Feuerwache. Quelle: Elinor Wenke

Von Elinor Wenke