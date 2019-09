Sonnensegel dank MAZ-Sterntaler-Aktion

Luckenwalde

Für die Knirpse der Luckenwalder Kindertagespflege „ Kuschelecke“ gehört das Spiel an frischer Luft zum täglichen Ritual. Auf ihrem kleinen Spielplatz im Garten können sie nach Herzenslust toben – und dank der MAZ-Sterntaler-Aktion auch weiterhin im Schatten. Tagesmutter Margret Hermanns hat mit Hilfe von MAZ-Lesern eine Spende von 1000 Euro erhalten und konnte davon das dringend benötigte Sonnensegel anschaffen.

Zahlreiche MAZ-Leser hatten mit ihren Spenden zur traditionellen MAZ-Sterntaler-Aktion dazu beigetragen. In erster Linie kommt das Geld in der Weihnachtszeit unverschuldet in Not geratenen Familien zugute. Diesmal konnten aber zusätzlich noch Wünsche von 20 Kinder- und Jugendeinrichtungen in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald erfüllt werden.

Kein Kirschbaum mehr

Margret Hermanns hatte sich um eine Finanzspritze zwischen 900 und 1500 Euro beworben. „Wir hatten immer unseren Sauerkirschbaum als Schattenspender am Spielplatz“, berichtet die 56-Jährige, „doch der ist in diesem Jahr leider eingegangen.“ Ein Sonnenschirm erwies sich als ungeeignet, sodass der Geldregen für das Sonnensegel genau richtig kam.

„Es ist eine Maßanfertigung mit einer Fläche von 3,50 mal 4,90 Metern und sehr stabil“, schwärmt Margret Hermanns. Ihr Mann Torsten hat das Fundament einbetoniert und alles aufgestellt. Seitdem schützt das terrakottafarbene Segeltuch die Kleinen vor der prallen Sonne. Luisa, Jari, Theo, Paul und Frieda konnten den Sonnenschutz schon eifrig nutzen, denn er kann je nach Bedarf hoch und runter oder auch schräg gestellt oder eingeklappt werden.

Vor 16 Jahren in die Selbstständigkeit

Margret Hermanns ist gelernte Krippenerzieherin, war in mehreren Luckenwalder Kindereinrichtungen tätig und wagte vor 16 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit als Tagesmutter. Seitdem betreut sie jeweils fünf Kleinkinder bis zum Alter von drei Jahren.

Der turnusmäßige Wechsel ihrer Schützlinge zur Kita geht ihr selbst immer wieder nahe. „Aber wir bereiten die Kleinen gut vor, indem wir vorher gemeinsam die künftige Kita besuchen“, sagt die Familienmutter und Oma. Beim Neujahrsempfang des Landkreises erhielt sie in diesem Jahr eine Anerkennungsurkunde für ihre Leistung bei der Betreuung der Jüngsten.

Von Elinor Wenke