Fläming-Therme feiert Pool-Party für die ganze Familie

Luckenwalde

Herbstwetter wie am Mittwoch mag Maxie Wohlauf am liebsten: regnerisch und ungemütlich bei 13 Grad Celsius. Natürlich nur im dienstlichen Interesse. „Da strömen die Besucher zu uns“, sagt die Chefin der Luckenwalder Fläming-Therme und freut sich, „noch dazu, wenn Ferien sind.“ Und so gab es am Mittwochvormittag schon mal Warteschlangen an der Kasse. Drinnen tummelten sich wenig später zahlreiche Wasserratten im Sportbecken oder Freizeitbereich.

700 Gäste pro Tag

Das war in der ersten Woche der Herbstferien nicht immer so. Vom 3. bis 13. Oktober wurden insgesamt 7000 Gäste gezählt. „Das sind 700 pro Tag und ein guter Schnitt, aber es könnte noch besser sein“, bilanziert Maxie Wohlauf. So wurde an keinem einzigen Tag die 1000-Besucher-Marke geknackt, wie es sonst in den Herbstferien schon mal der Fall ist.

Ziemlich mau war es am vergangenen Wochenende. Am Sonnabend kamen knapp 500 Badelustige, am Sonntag 400. „Bei 23 Grad und Sonnenschein im Oktober zieht es die Leute nicht gerade in die Therme, das kann man auch gar keinem verdenken“, sagt Maxie Wohlauf.

Beliebter Aqua-Track

Dennoch ist sie zufrieden. In den ersten Ferientagen war der beliebte Aqua-Track im Sportbecken aufgebaut, ein Hindernis-Parcours im Wasser. „Den haben besonders Kinder und Jugendliche gut angenommen“, so die Thermenchefin.

Und so soll es auch zum Abschluss der Ferien noch mal ein Highlight für Alt und Jung geben. „Wir feiern am 20. Oktober unsere große Family Pool-Party“, kündigt Maxie Wohlauf an. „Den Sonntag haben wir bewusst ausgesucht, weil es der typische Familientag ist.“

Spiele im und am Becken

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr wird das Zephyrus Discoteam mit allerlei spektakulären Aktionen und Überraschungen durchs Programm führen und tatsächlich für ein nasses Vergnügen sorgen. „Die bringen viele aufblasbare, schwimmende Figuren mit, dazu viel Musik und gute Stimmung“, schwärmt die Thermenchefin. Animation gibt es auch außerhalb der Wasserbecken, zum Beispiel beim Badekappenfüllen oder Luftgitarren-Wettbewerb. Lustige Spiele und sportliche Wettbewerbe stehen auf dem Programm.

Im Eintrittspreis inklusive

Die Pool-Party ist im normalen Eintrittspreis inbegriffen und soll zur jährlichen Tradition werden. Wer es lieber ruhig mag, kann im Saunabereich entspannen. Im Badbereich wird es am Sonntagnachmittag tatsächlich laut. „Aber das können wir unseren Kindern zum Ferienabschluss auch gönnen“, ist Maxie Wohlauf überzeugt.

Von Elinor Wenke