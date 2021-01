Luckenwalde

Während draußen der Winter mit Schnee und Minusgraden eingezogen ist, macht sich die Stadt Luckenwalde Gedanken, wie sie ihre Einwohner motivieren kann, im eigenen Garten rund ums Jahr etwas für den Klimaschutz zu tun. Unter der Regie von Straßen- und Grünflächenamtsleiter Jürgen Schmeier und Abteilungsleiterin Michaela Hoffmann wurde ein bunter übersichtlicher Flyer entworfen.

Auf acht Seiten gibt der Flyer Tipps für den Klimaschutz im eigenen Garten. Quelle: Elinor Wenke

Unter dem Titel „Was kann ich in meinem Garten dafür tun?“ gibt das achtseitige Papier Tipps, wie man beim Gärtnern auf der eigenen Scholle dem Klimawandel begegnen kann. Das Faltblatt ist in einer Auflage von 500 Exemplaren erschienen, liegt kostenlos im Foyer des Rathauses aus, kann aber auch auf der Homepage der Stadt abgerufen werden.

„Heiße Sommer, wenig Regen und zunehmende Trockenheit machen auch der Fauna und Flora in unserer Region zu schaffen“, sagt Schmeier. Es sei an der Zeit, beim Neupflanzen passende Bäume und Gehölze auszuwählen, die mit dem trocknen und heißen Klima besser klar kommen.

Grundwasserstand gesunken

Derzeit geht man davon aus, dass der Grundwasserstand um 70 Zentimeter gesunken ist. „Wir müssen vor allem auf Bäume und Gehölze achten, die trockenheitsverträglich sind“, sagt Michaela Hoffmann. An öffentlichen Straßen, Anlagen und Plätzen haben sich Bäume wie Ahorn, Linde, Buche und Robinie bewährt. Auf dem eigen Grundstück und im Garten finden sich hingegen vor allem kleinwüchsige Bäume.

Die Grünanlage an der Zinnaer Straße wurde im Auftrag der Stadt neu gestaltet. Quelle: Elinor Wenke

„Uns ist aber vor allem in neuen Siedlungen und Eigenheimgebieten ein Trend aufgefallen: Vorgärten werden mit Schotter, Kies und Splitt zugeschüttet und vielleicht noch ein Blumentopf hingestellt“, erklärt Schmeier, „zusätzlich werden die Einfahrten versiegelt.“ Diese Vorliebe kann man kaum verbieten; lediglich in ausgewiesenen Gebieten mit Gestaltungssatzungen kann man behördlichen Druck ausüben. Die Stadt will aber mit Tipps und Wissen sanfte Alternativen vorschlagen. „Zu empfehlen ist zum Beispiel eine Vier-Jahreszeiten-Hecke vor dem Haus, die übers ganze Jahr blühen, Laub abwerfen oder auch Laub behalten kann“, sagt Michaela Hoffmann.

Blühstreifen am Frankenfelder Berg. Quelle: Elinor Wenke

„Wir müssen gleichzeitig etwas für den Erhalt unserer Bienen, anderer Insekten und Kleinstlebewesen tun“, erklärt Schmeier, denn bereits 2017 hatten sich die Stadtverordneten dazu bekannt, Luckenwalde als bienenfreundliche Stadt zu entwickeln. An öffentlichen Plätzen wurde dies zum Teil bereits umgesetzt – bei der Neugestaltung des alten Gaswerksgeländes, der Grünfläche in der Zinnaer Straße/Ecke Breitscheidstraße, mit der Blühwiese am Weichpfuhl und Blühstreifen, die nur selten gemäht werden.

Vom Frühjahr bis zum Herbst

Angestrebt wird eine Blütenkonstanz vom Frühjahr bis in den Spätherbst, damit die Insekten möglichst lange Nahrung finden. Laut Flyer können im Frühjahr Haselnuss, Weide, Kornelkirsche, Kirschpflaume und Ahorn das Nahrungsangebot der Bienen sichern. Von April bis Juni sind klassische Obstgehölze in der Blüte, wie Kirsche, Birnen, Apfel und Pfirsich, aber auch Mandel, Zierkirsche und Zwetschge.

Lieber Verbenen oder Fächerblumen

Im Sommer spenden Kirschlorbeer, Feuerdorn und Beberitze, Rispenhortensie und Hibiskus Nahrung. Wilder Wein und Efeu sorgen bis weit in der Herbst für ein reiches Angebot. „Die beliebten Balkon-Geranien oder auch gefüllte Dahlien gehören entgegen landläufiger Meinung leider nicht zu den insektenfreundlichen Blumen“, sagt Michaela Hoffmann, sie empfiehlt stattdessen Verbenen oder Fächerblumen. Jürgen Schmeier selbst nimmt sich die Ratschläge für seinen Garten zu Herzen: „Wir schaffen wieder Obstbäume an.“

Von Elinor Wenke