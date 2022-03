Luckenwalde

Rund 40 Förderschüler der Luckenwalder Pestalozzischule haben ihren Wandertag am Dienstag ganz in den Dienst der Umwelt gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Luckenwalder Bauhof haben sie einen Vormittag lang auf der Festwiese am Meisterweg, im Stadtpark und an Teilen der Fläming-Skate Müll eingesammelt. Von den Erstklässlern bis zu den Ältesten rückten sie dem Unrat in der Natur zu Leibe.

Luckenwalde: Schuljahresprojekt: Umwelt

„Wir haben jedes Jahr ein Schuljahresprojekt“, sagte Lehrerin Beate Becher, „zum Beispiel hatten wir schon die Themen Polizei oder Tiere der Welt. In diesem Jahr widmen wir uns fächerübergreifend dem Thema Umwelt, zum Beispiel in Deutsche, Mathematik oder in den Naturwissenschaften.“

Sabine Schofer, Klassenlehrerin der 10. Klasse, hatte dann den Kontakt zum Bauhof geknüpft. „Unser Zehntklässler Ric Baron absolviert zurzeit sein Praktikum beim Bauhof und ist immer ganz begeistert“, berichtete sie, „da kam mir die Idee mit der Müllsammelaktion.“

Die stieß auch bei der Stadtverwaltung sofort auf offene Ohren. Bauhof-Chef Frank Dunker: „Wir freuen uns über jede Initiative, die der Sauberkeit in der Stadt dient. Ich bin ganz überrascht, andere Klassen fahren zum Wandertag in den Zoo oder in die Schwimmhalle und die Schüler hier sammeln Müll“, lobte er.

Dunker schlug auch das Areal rund um den Stadtpark zum Reinemachen vor. „Es gibt vielleicht Ecken in der Stadt, die noch schmutziger sind, aber wir können die Schüler nicht in den belebten Verkehrsraum schicken“, erklärt er.

Zunächst aber konnten die Mädchen und Jungen einen Blick auf die Reinigungstechnik des Bauhofs werfen, in dem 30 Beschäftige arbeiten. Matthias Kisser, Ralf Tischler, Ilona Schwarm und Corinna Schäfer stellten auf der Festwiese die große und die kleine Kehrmaschine sowie die Technik zum Papierkorbleeren vor.

Über 270 Papierkörbe in der Stadt Luckenwalde

„Wir haben über 270 Papierkörbe in der Stadt, einschließlich der Bushaltestellen“, erklärte Ilona Schwarm. Und Dunker ergänzte: „Und manche Erwachsene sind so unvernünftig und entsorgen ihren Hausmüll in den öffentlichen Papierkörben.“

Die Schüler durften bei den Kehrmaschinen ins Fahrerhaus steigen und ihre Fragen stellen. Zum Beispiel: Wie schnell fährt so ein Fahrzeug und wie viel Sprit verbraucht es?

Und auch der 17-jährige Ric Baron aus Klasse 10 berichtete aus seinem Praktikum im Bauhof: „Ich helfe beim Müllsammeln, Bepflanzen oder Unkrautjäten und mache alles, damit die Stadt schöner wird.“

Dann bewaffneten sich die Schüler mit Müllgreifern, Müllsäcken und Handschuhen und streiften in kleinen Gruppen durch die Natur. Einige Jungs waren von den wendigen Müllgreifern – zangenähnlichen Geräten – fasziniert, auch wenn sie erst lernen mussten, damit geschickt umzugehen.

Vom Messer über Schuhe bis zum Kocher

Was die jungen Leute im Park und auf der Wiese dann alles zu Tage beförderten, verschlug einigen doch die Sprache. „Wir haben hier Taschentücher, Papier, jede Menge Zigarettenkippen, Socken und sogar ein Messer gefunden“, berichtete Amy aus der 3. Klasse. Die Zehnjährige fand es durchaus „cool“ und nicht langweilig, am Wandertag Müll aufzusammeln. Andere Gruppen entsorgten Flaschendeckel, alte Schuhe und sogar einen ausgedienten Kocher mit zwei Kochplatten.

Am Mittag wurden die gefüllten Müllsäcke vom Bauhof abgeholt. „Es war ein voller Erfolg“, lobte Frank Dunker, „die Schüler haben bis zum Schluss gesammelt und waren voller Eifer dabei. Und es ist tatsächlich eine Menge zusammengekommen.“ So hätten die Kinder und Jugendlichen nicht nur den Bauhof unterstützt, sondern auch ganz praktisch etwas für den Umweltschutz getan. „Ich kann mir nur wünschen, dass dieses Beispiel im wahrsten Sinne Schule macht“, so Dunker.

