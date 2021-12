Luckenwalde

Eigentlich wollte man in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen des Fördervereins Jakobikirche feiern. „Der genaue Geburtstag fiel auf den 27. November, aber da ging es nicht, denn es war ein Konzert mit Frank Schöbel angesetzt“, erzählt Vereinsvorsitzende Margitta Haase. Aber auch dieses musste, wie so viele andere Veranstaltungen auch, ausfallen. Also entschied man sich, am 1. Dezember zu einer kleinen Feier in das Gotteshaus einzuladen, denn der Anlass war den Vereinsmitgliedern wichtig.

Wenige Gäste wegen der Corona-Pandemie

Pandemiebedingt blieb die Anzahl der geladenen Gäste überschaubar, eine Einladung an die breite Öffentlichkeit war nicht vorgesehen. Dennoch wirkte die Atmosphäre festlich, was sicherlich auch an der musikalischen Umrahmung durch Kantorin Hanna-Maria Hüttner und an der weihnachtlichen Dekoration lag.

Für die Anwesenden gab Margita Haase einen kleinen Einblick in Geschichte des Vereins, der sich einst aus engagierten Luckenwaldern formierte. Diese wollten sich für den Erhalt der Jakobikirche einsetzen, die von Jahr zu Jahr immer mehr dem Verfall preisgegeben war.

Pfarrer Jonathan Steinker überreicht Margitta Haase einen Blumenstrauß als Dankeschön. Quelle: Iris Krüger

„Das Gotteshaus war zu diesem Zeitpunkt schon lange geschlossen und in einem erbarmungswürdigen Zustand“, erinnert sie sich. Dennoch galt es in ihren Augen als „ein Stadtbild prägendes Gebäude, das man nicht zusperren und damit die Öffentlichkeit aussperren konnte. Auch der damalige Pfarrer Detlef Riemer war dieser Meinung und gab uns folgenden Rat: Gründen Sie doch einfach einen Verein“, erzählt sie. Die ersten Überlegungen dafür reiften tatsächlich im Jahr 2004. Erst 2006 entschlossen sich 20 Gründungswillige für die Umsetzung des Vorhabens.

Aufmerksamkeit durch Einladung an Bischof Wolfgang Huber

„Damit hegten wir auch die Hoffnung, als Startkapital 2500 Euro zu bekommen, die die evangelische Kirche für neugegründete Kirchenfördervereine ausgeschrieben hatte. Allerdings war das Geld am Jahresende bereits aufgebraucht“. Im Nachhinein sei man immer schlauer. Doch dann gab es eine andere Idee: „Gemeinsam mit Christian Schulze habe ich einen Brief an Wolfgang Huber, den damaligen Landesbischof und Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, geschrieben. Darin luden wir ihn zu einem Gottesdienst in die Jakobikirche ein.“ Mit einem derart hochrangigen Besuch wollte man auf den Förderverein aufmerksam machen. „Um unsere Mitglieder nicht zu enttäuschen, haben wir jedoch nichts von dem Brief erzählt“, berichtet Margitta Haase.

Der Förderverein setzte sich massiv für die Aufarbeitung der Kirchenfenster ein. Quelle: Iris Krüger

Kurze Zeit darauf kam eine Reaktion: Superintendent Matthias Fichtmüller wollte sich davon überzeugen, ob es sich bei den Briefeschreibern um seriöse Bittsteller handelte und kam nach Luckenwalde. Nach dem Kennenlernen gab es grünes Licht. „Und so sind Bischof Wolfgang Huber und seine Frau die ersten, die sich in unser Gästebuch eingetragen haben!“ Stolz ist die Vereinschefin auch über den Zuwachs im Verein, der sich über die Jahre abgezeichnet hat. „Waren wir anfangs 20 Mitglieder, so sind es derzeit 41.“ Allerdings, so ließ sie verlauten, schwanke die Anzahl durch Umzug und andere Umstände stetig.

Video über die Vereinsgeschichte

Was der Verein in Sachen Instantsetzung der Kirche, Sponsorensuche und Veranstaltungsorganisation bisher auf die Beine gestellt hat, darüber informierte Fördermitglied Wolfgang Bohmann mit einem eigens kreierten Video. Dieses zeigte einen Rückblick auf die vergangenen erfolgreichen Jahre und blätterte digital im Gästebuch.

Auch an die musikalische Umrahmung wurde zum 15. Geburtstag gedacht. Quelle: Iris Krüger

Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) überbrachte zum Geburtstag die Glückwünsche der Stadt. In ihrer Ansprache bezeichnete sie die Arbeit des Fördervereins als „ein Wunder, das seit 15 Jahren andauert“. Im Förderverein zu sein, hieße vor allem, hart zu arbeiten. „Man ist Bauarbeiter, Eventagentur, Caterer und Sponsorenfinder in einer Person“, betonte sie. Aber es bedeute auch, immer der Sache treu zu bleiben. Um allen Vereinsmitgliedern einmal Danke zu sagen, hatte sie diesmal keine Spende im Gepäck, sondern ein Adventsgesteck für jedes einzelne Mitglied.

