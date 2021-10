Luckenwalde

Am Freitagnachmittag hießen die Kinder der Friedrich-Ebert Grundschule den Herbst willkommen. Auf der Festwiese hinter der Kita „Burg“ feiert sie mit Kuchen und Spielen. „Es ist hervorragend, was der Förderverein auf die Beine stellt, zusammen mit den ganz fleißigen Kollegen“, lobt Rektorin Christin Stachowiak. Auch vor Angeboten zum Kuchenbacken konnte sich der Förderverein kaum retten.

Wikingerspaß mit der Wolfsbande

Dosenwerfen, Herbstdeko basteln, Torwandschießen oder auf den Strohballen rumtoben – die Kinder konnten sich überall ausprobieren. Wer das Mittelalter spannend findet, konnte sich bei den Wikingern Wolfsbande im Bogenschießen üben. „An den Pfeilen ist Schaumstoff dran, damit sich keiner verletzt und die Schwerter sind stumpf“, erklärt Oliver Hasche, der einem Kind nach dem anderen den Umgang mit dem Bogen zeigt.

Drittklässler Til probiert sich durch die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Quelle: Antonia Engel

Auch der Stand von der AG Natur kann sich vor Andrang kaum halten. Hier können die Kinder ihre Sinne testen – mit verbundenen Augen fühlen sie Kienäpfel, schmecken Salz, Zucker und Kapuzinerkresse. Sie raten sich durch den Geruch von Spekulatius, Anis und Nelken und benennen schließlich verschiedene Geräusche. „Das war voll cool“, findet Til. „Nur beim Geruchssinn, da war was, was ich nicht wusste“, sagt er. Das Geräusch des Reißverschlusses der Federtasche erkennt der Drittklässler dahingegen sofort. Zum Schluss darf er sich einen Preis aussuchen: Zwischen all den bunten Spielzeugen wählt er das Kräutersalz. Die Kräuter dafür wurden auf dem Schulgelände von der AG Natur angepflanzt und auch die Melisse, Minze und der Salbei für den selbst gemachten Tee stammt aus eigener Ernte.

Wer bastelt die schönste Herbstdeko?

Herbstliche Eulen und Kürbisse aus Papier fand man auf dem Herbstfest vor. Quelle: Antonia Engel

Neben all dem gibt es auch noch einen kleinen Wettbewerb: Die 17 Klassen der Grundschule haben Herbstdeko gebastelt, die Gäste dürfen ihre Favoriten wählen, „die ersten drei bekommen dann einen Zuschuss für die Klassenkasse“, erklärt Anja Jürgen, Vorsitzende des Fördervereins. Auch, wenn ihre Kinder mittlerweile aus dem Grundschulalter raus sind, ist sie dem Verein treu geblieben. „Das macht einfach Laune und man kann ganz schnell für strahlende Gesichter sorgen“, findet sie. Für die Grundschule ist es das zweite Herbstfest „und ich glaube, die Kinder brauchen ein bisschen Spaß nach dieser langen Durststrecke“, findet Jürgen.

Von Antonia Engel