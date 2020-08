Luckenwalde: Frankenfelder Chaussee wird erneuert

Luckenwalde

Die Frankenfelder Chaussee von der Luckenwalder Ampelkreuzung Brandenburger Straße/Straße des Friedens bis nach Frankenfelde soll im Auftrag der Stadt erneuert werden. Erste Pläne stellte Dirk Ullrich vom städtischen Straßenamt im Stadtentwicklungsausschuss vor. Zwischen der Kreuzung und der Einmündung zum Zapfholzweg sind rund 900 Meter zu sanieren, bis nach Frankenfelde kommen weitere 2,2 Kilometer dazu.

Herausforderung am Zapfholzweg

Eine große Herausforderung auf der ehemaligen Landesstraße 80 ist die Neugestaltung der Einmündung Zapfholzweg. „Dort wird ein rechtwinkliges Abbiegen angestrebt“, sagte Ullrich. „Derzeit fährt man vom Zapfholzweg spitzwinklig auf den Frankenfelder Berg auf, das ist gefährlich.“

Kreisverkehr mit 35 Metern Durchmesser

Der beauftragte Planer hatte mehrere Varianten erarbeitet, von denen die Stadt einen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 35 Metern bevorzugt. Dadurch würde laut Ullrich der Verkehr gleichrangig aus allen und in alle Richtungen fließen können. Radfahrer werden in Richtung Marktkauf komfortabel am Kreisverkehr entlang geführt; aus der Stadt kommend in Richtung Zapfholzweg könnten sie den kurzen Weg ohne Kreisverkehr nutzen. Nach Schätzungen der Stadt betragen die Kosten dafür rund 324.000 Euro.

Allerdings kann der Bereich des Kreisverkehrs nicht – wie zunächst ins Auge gefasst – südlich verschoben werden, weil dann das Deponiegelände betroffen wäre.

Für den Mittel-Abschnitt zwischen Kreuzung und Zapfholzweg werden 807.000 Euro eingeplant; die Ausbaubreite soll von sechs auf sieben Meter erweitert werden. Die Abfahrt zum Deponiegelände bleibt.

An der Kreuzung Brandenburger Straße/Straße des Friedens soll die Ampelanlage erneuert werden. Quelle: Elinor Wenke

Mehrere Varianten wurden auch für den Kreuzungsbereich an der Straße des Friedens untersucht. Ullrich räumt ein: „Die Ampelkreuzung ist verkehrstechnisch sehr ungünstig, denn sie ist schiefwinklig und versetzt.“ Deshalb wurden auch Kreisverkehr-Lösungen geprüft. Doch die würden benachbarte Grundstücke berühren und werden deshalb von der Stadt abgelehnt.

Stattdessen soll eine neue, moderne Ampelanlage installiert und die Fahrbahndecke erneuert werden. Kosten: Rund 250.000 Euro. „Es wird allerdings Änderungen geben“, kündigt Ullrich an. So sollen die separaten Linksabbieger-Signalschaltungen entfallen. „Dadurch können die Grünphasen um einige Sekunden verlängert und die Ampel nachts ausgeschaltet werden“, so Ullrich.

Nicht von heute auf morgen

Der Abschnitt zwischen Zapfholzweg und Frankenfelde stellt sich laut Straßenamtsleiter Jürgen Schmeier unkompliziert dar. „Wir bleiben auf der vorhandenen Trasse. Die Decke kann abgefräst und erneuert werden“, sagt Schmeier und schätzt die Kosten auf 260.000 Euro.

Von heute auf morgen ist das Vorhaben aber nicht umzusetzen. Die Stadt will sich um Fördermittel aus einem neuen Programm zur Gemeindeverkehrsfinanzierung bemühen und erhofft sich einen Fördersatz von bis zu 75 Prozent.

„Bis Dezember wollen wir den Stadtverordneten einen Entwurfs- und Ausbaubeschluss vorstellen“, kündigt Schmeier an. Der Förderantrag muss bis März 2021 gestellt werden. „Im Jahr 2022 könnte es mit den Ausschreibungen und zum Jahresende mit dem Bau losgehen“, so Schmeier.

Von Elinor Wenke