Luckenwalde

Viele Kinder verschiedener Nationalitäten ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) von Berlin gewöhnt. Dass der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in der Luckenwalder Kita „Burg“ bei 70 Prozent liegt, hat sie dann aber doch verblüfft. Gemeinsam mit Brandenburgs SPD-Generalsekretär und Landtagsmitglied Erik Stohn besuchte sie am Dienstag die Kita in Trägerschaft der Volkssolidarität (VS). Mit 320 Kindern ist die Kita „Burg“ die größte in Luckenwalde.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (vorn M.) und Erik Stohn (l.) besuchen die Luckenwalder Kita Burg. Quelle: Elinor Wenke

Mit der räumlichen Ausstattung sind Kita-Leiterin Manuela Asztalos und der VS-Geschäftsführer im Verbandsbereich Fläming-Elster, Florian Förster, zufrieden. „Wir suchen aber weiterhin Fachpersonal“, sagte Förster. „Ab 1. Oktober übernehmen wir den paritätischen Tariflohn, das macht die Stellen attraktiver.“ „Wir wünschen uns noch ein bisschen mehr Unterstützung bei der Betreuung unserer Migrationskinder“, sagte Manuela Asztalos. „Die Sprachprobleme sind groß.“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey auf Tuchfühlung mit den Kindern. Quelle: Elinor Wenke

Franziska Giffey warb für den Erzieherberuf und qualifizierte Kitas. „Eine gute Kita tut jedem Kind gut“, sagte sie. Mit einem Sonderprogramm „Praxisintegrierte Ausbildung“ habe der Bund allein in diesem Jahr 2500 geförderte Stellen geschaffen.

Stohn verwies darauf, dass das Land in der aktuellen Legislatur die Kitaausgaben verdreifacht und den ersten Schritt zur Beitragsfreiheit unternommen habe. Anschließend trafen sich beide Politiker zu Gesprächen mit dem älteren Semester beim „Tanzcafé“ in der „Goldenen 33“.

Von Elinor Wenke