Luckenwalde

Eine 32-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag in der Dessauer Straße in Luckenwalde von einem Passanten unsittlich berührt. Die junge Frau war kurz nach Mitternacht zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Sie reagierte abweisend und ging weiter, wurde jedoch unmittelbar danach von dem Mann von hinten an den bekleideten Intimzonen – im Brust- und Genitalbereich – berührt. Als die Frau zu schreien begann, rannte der Mann davon.

Von MAZonline