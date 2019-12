Luckenwalde

Eine 20-jährige Frau ist am Sonntag auf dem Luckenwalder Weihnachtsmarkt mit dem Gewehr einer Schießbude verletzt worden. Nach Zeugenaussagen hatten sich zwei Männer und die Geschädigte, die zusammengehörten, an der Schießbude aufgehalten. Die beiden Männer alberten herum und wurden von den Verantwortlichen der Bude zum sachgemäßen und vorsichtigen Umgang mit dem Gewehr ermahnt. Trotzdem hielt ein 19-Jähriger das Gewehr an die Stirn seiner Begleiterin und drückte ab. Das Projektil blieb in der Haut der Frau stecken. Sie musste im Anschluss von einem Notarzt behandelt werden, wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Kriminalpolizei geht nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es sich um Fahrlässigkeit und nicht um eine beabsichtigte Verletzung handelte. Nach ihren ersten Erkenntnissen sei der Tatverdächtige davon ausgegangen, dass die Waffe nicht geladen war, hieß es von der Polizei. Der Mann wurde nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline