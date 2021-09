Luckenwalde

Christina Richter ist die neue niedergelassene Frauenärztin in Luckenwalde. Sie hat den Kassenarztsitz von Monika Bewersdorf übernommen, die sich im April in den Ruhestand verabschiedet hat. In der Poststraße 8 richtet die 36-Jährige gerade ihre Praxis ein. Noch wird installiert und geräumt, organisiert und ausgepackt. Auf 200 Quadratmetern wurden moderne Praxisräume geschaffen. Am 4. Oktober ist Eröffnung. „Wir haben fast fast alles neu gemacht“, berichtet die gebürtige Luckenwalderin, „Elektrik, Fußboden, Heizung, Sanitäranlagen und Türen. Die extra breiten Türen sind jetzt rollstuhlgerecht.“

Vom Krankenhaus in die eigene Praxis

Nach ihrem Abitur in Luckenwalde und einem Au-pair-Jahr in den USA studierte sie in Kiel Medizin. Die frisch promovierte Medizinerin ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtskunde mit der Zusatzausbildung für medikamentöse Tumortherapie und Palliativmedizin. Nach Stationen in Lübeck und Potsdam war Christina Richter zuletzt Oberärztin im Luckenwalder KMG-Klinikum. „Ich wollte mich verändern und mich selbstständig machen und habe dann aus dem Bauch heraus im Frühjahr diese Entscheidung getroffen“, erzählt sie.

Noch wird ausgepackt und eingeräumt. Quelle: Elinor Wenke

Christina Richter bietet die gesamte gynäkologische Vorsorge, Schwangerenbetreuung und Mutterschaftsvorsorge sowie die onkologische Nachsorge an. „Hier wird künftig auch die ambulante Chemotherapie möglich sein“, kündigt sie an. Ihre Palliativpatienten betreut sie in deren Zuhause oder im Hospiz.

Schon immer fasziniert von der Medizin

Mit ihrer eigenen Praxis erfüllt sich die Luckenwalderin einen Lebenstraum in ihrer Heimatstadt. „Medizin hat mich schon immer fasziniert. Meine beiden Tanten sind Krankenschwestern. Schon als Kind habe ich mir viel von ihnen abgeschaut“, sagt Christina Richter. Im Luckenwalder Krankenhaus war es vor allem ihre damalige Chefin Sylvine Freese, von der sie viel gelernt habe.

Die neue Frauenarztpraxis in Poststraße 8, 1. Etage, wird am 4. Oktober eröffnet. Quelle: Elinor Wenke

Von Monika Bewersdorf hat sie nicht nur die Patientenkarteien übernommen, sondern auch die erfahrenen Arzthelferinnen. Petra Möbius, Manuela Kelm und Angela Braband gehören zum Praxisteam. Termine, auch von neuen Patientinnen, können schon jetzt vereinbart werden.

Termine per Mail unter kontakt@gyn-luckenwalde.de oder per Telefon unter 0 33 71/63 22 59

Von Elinor Wenke