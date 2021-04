Luckenwalde

Vor vier Jahrzehnten erhielt Monika Bewersdorf ihre ärztliche Approbation; seitdem ist die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Dienste der Medizin tätig. Seit mehr als 30 Jahren führt sie ihre eigene Frauenarzt-Praxis in der Luckenwalder Poststraße. Doch nun ist sie beruflich auf der Zielgeraden. „Nach fast 42 Jahren als Ärztin kann ich guten Gewissens Abschied nehmen“, sagt die 65-Jährige. „Es reicht – und das rundherum im positiven Sinne.“

Letzte Sprechstunde am 16. April

Am Freitag, dem 16. April, hält Monika Bewersdorf ihre letzte Sprechstunde. Sie erinnert sich an schöne und manchmal auch bittere Stunden. „Die Betreuung von Schwangerschaften ist immer wieder ein großes Glück und eine dankbare Aufgabe“, resümiert die Ärztin. Aber auch die anderen Bereiche der Frauenheilkunde mochte sie nicht missen. Moderne Technik wie der Ultraschall für die Brust ermöglichten in den letzten Jahren zunehmend zuverlässige Diagnosen. Und wenn sie Erkrankungen rechtzeitig erkennen und ihren Patientinnen dadurch helfen konnte, wusste sie immer wieder aufs Neue, warum sie einst den hippokratischen Eid geschworen hat.

Es gab auch Schicksalsschläge für ihre Patientinnen. „Wenn Sie als Ärztin jemandem eine schlechte Nachricht überbringen müssen, sind Sie die Erste, die die Reaktion abfangen muss“, sagt Monika Bewersdorf. „Dann hilft nur, ganz klare, strukturierte Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.“

Auch männliche Patienten

Auch Männer zählten gelegentlich zu ihren Patienten. „Die kamen mit ihren Frauen und ließen sich hier die Grippeschutzimpfung verpassen“, erzählt Monika Bewersdorf und schmunzelt. In Erwartung des Babyglücks durften sie auch bei der Ultraschall-Untersuchung ihrer Frau dabei sein. „Da ist auch schon mal der eine oder andere Vertreter des starken Geschlechts abgeklappt“, erinnert sich die Frauenärztin. Die zeitweilige Praxisgebühr war ihr ein Graus. „Nur Mehrarbeit und Ärger“, befindet sie.

Lange Suche nach einem Nachfolger

Lange hat sie nach einem Nachfolger für ihre Praxis gesucht. „Bis Mitte Februar dieses Jahres gab es keinen Interessenten“, berichtet Monika Bewersdorf. Doch buchstäblich auf den letzten Drücker kam doch noch eine Bewerberin. „Es ist noch nicht 100-prozentig in trockenen Tüchern, aber voraussichtlich wird eine junge Kollegin ab Herbst die Praxis weiterführen“, stellt Monika Bewersdorf in Aussicht. „September, Oktober ist realistisch.“ Der Standort befindet sich dann ein paar Häuser weiter in der Poststraße 8. Die Räume werden gerade umgebaut und hergerichtet. „Die Luckenwalderinnen können sich auf eine nette und sehr gut ausgebildete Ärztin freuen“, verspricht die angehende Ruheständlerin.

Vorhaben im Ruhestand

Ihr Vorhaben Nummer 1 in der Zeit nach dem Beruf: „Nach meiner jetzt fälligen Knie-OP will ich wieder ganz fit werden.“ Dann wünscht sich Monika Bewersdorf Zeit für alle Dinge, die zuletzt ein bisschen auf der Strecke blieben: „Lesen, reisen und sich mehr um unsere Kinder und Enkel kümmern.“

Von Elinor Wenke