Freibadsaison im Elsthal beginnt am 2. Juni

Der Badespaß kann beginnen. Im Luckenwalder Freibad Elsthal wird am 2. Juni die Saison eröffnet. Maxie Wohlauf hat in den vergangenen Tagen verschiedene Hygienekonzepte erarbeitet, die immer wieder dem aktuellen Stand angepasst werden mussten. Da es für einen solchen Fall wie jetzt in der Coronakrise keine Vorlagen gibt, orientierte sich die Chefin von Flämingtherme und Freibad am Fachbericht der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.

„Wir limitieren nicht die Badezeit, sondern die Besucherzahlen“

Während einige Freibäder in Deutschland den Gästen nur ein bis zwei Stunden Aufenthalt genehmigen, gilt das in Luckenwalde nicht. „Wir limitieren nicht die Badezeit, sondern die Besucherzahlen“, sagt Maxie Wohlauf. So können täglich bis zu 470 Besucher das Bad zum Planschen, Toben und Schwimmen nutzen. Die Zahl der Badegäste wurde entsprechend der Fläche von rund 7000 Quadratmetern errechnet. So kann der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.

Maxie Wohlauf verweist darauf, dass in diesem Jahr besondere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden müssen. Dazu zählt neben dem Mindestabstand von 1,50 Metern auf dem gesamten Gelände das Hinterlassen der Kontaktdaten beim Betreten des Freibades und das Einhalten der Regeln beim Husten und Niesen.

„Außerdem bitten wir alle Freibadbesucher an der Kasse und am Kiosk, eine Atemschutzmaske zu tragen und möglichst passend zu zahlen. Dies verhindert unnötige Kontakte und unterstützt damit die weitere Eindämmung des Coronavirus“, so Wohlauf.

Jährlich 30.000 Euro für das Freibad

Gemeinsam mit der Stadt Luckenwalde wurde das Freibad Elsthal wieder auf Vordermann gebracht. So bekam das Kiosk- und Kassengebäude einen neuen Fußboden und Anstrich, der Freibadkiosk eine hochmoderne Kücheneinrichtung und der Schwimmmeisterturm ein neues Dach. Außerdem werden in den kommenden Tagen zwei Umkleideschnecken vom Luckenwalder Bauhof aufgestellt, die den Gästen lange Wege ersparen und bequemes und kontaktloses Umziehen möglich machen.

Die Idee hatte Bürgermeistern Elisabeth Herzog- von der Heide ( SPD), als sie mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung beim Vor-Ort-Termin im Elsthal war. Die 30.000 Euro, die im Haushalt der Stadt jedes Jahr für das Elsthal zur Verfügung gestellt werden, sind auch in diesem Jahr komplett in das Freibad geflossen.

„Als wir erfuhren, das andere Bundesländer Lockerungen bei den Freibädern planen, haben wir begonnen, die Becken zu schrubben. In der vergangenen Woche wurde dann Wasser eingelassen“, berichtet Wohlauf. Derzeit beträgt die Wassertemperatur 18 Grad. Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen Rasen gemäht und Hecken geschnitten. Da die Flämingtherme noch geschlossen ist, standen mehr Mitarbeiter für die Vorbereitung der Freibadsaison zur Verfügung.

Ab Dienstag bei gutem Wetter täglich geöffnet

Das Freibad Elsthal hat ab 2. Juni täglich und bei gutem Wetter von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter bleibt es geschlossen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt drei Euro. Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche, Studenten, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zahlen 1,50 Euro. Für Kinder bis zu sechs Jahren sowie für Sozialpassinhaber beträgt die Tagesgebühr ein Euro. Die Zehner-Karte für Erwachsene ist für 24 Euro erhältlich. Ob es in diesem Jahr in den Sommerferien wieder freien Eintritt für alle Kinder gibt, entscheiden die Stadtverordneten.

Von Margrit Hahn