Freizeitangebote in der Villa Paletti

Luckenwalde

Die sechs Monate alte Matthea greift nach dem bunten Perlenband und strahlt ihre Mutter an. Dann spielt sie zufrieden weiter. „Wir kommen jede Woche in die Villa Paletti“, sagt Karoline Dalbock. Sie hatte vorher schon das Schwangerenfrühstück im Familienzentrum Plus in der Beelitzer Straße in Luckenwalde genutzt. Als sie vom Prager-Eltern-Kind-Programm (Pekip) erfuhr, stand für sie fest, dass sie dieses auf jeden Fall mit ihrem Baby nutzen wird. Dabei geht es um einen entspannten Umgang zwischen Eltern und ihren Babys im ersten Lebensjahr. „Matthea mag es gern, wenn andere Kinder um sie herum sind und für uns Mütter ist es eine gute Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen“, so die Luckenwalderin. Nach dem Kurs ist die Kleine so müde, das sie kurz danach einschläft.

Mütter und Babys fühlen sich in der Villa Paletti in Luckenwalde wohl. Quelle: Margrit Hahn

Das Familienzentrum Plus in der Villa Paletti bietet zwei verschiedene Kurse gegen Gebühr an. Der eine ist für Babys bis zum sechsten Monat gedacht und der andere für Babys ab dem sechsten Monat. Dabei stehen Spiel und Bewegung im Vordergrund. Die Kinder krabbeln unbekleidet im warmen Turnraum umher und lernen so auch andere Babys mit deren Eltern kennen.

Kursleiterin Petra Karge ist ausgebildete Pekip-Gruppenleiterin. Die erfahrene Pädagogin beantwortet Fragen der Eltern, wenn es beispielsweise um die Entwicklung der Kinder geht. Auch Silvia Bamberg, Koordinatorin im Familienzentrum Plus, macht derzeit eine Weiterbildung beim Pekip-Verein in Berlin. Sie lernt dort Entwicklungsphasen der Kinder, aber auch Näheres zum Verhalten der Kleinen – woran man erkennt, wie es ihnen geht oder ob sie erschöpft sind.

Matthea Dalbock aus Luckenwalde genießt die Zeit in der Villa Paletti. Quelle: Margrit Hahn

Wichtig sei, dass den Eltern Dinge gezeigt werden, die sie mit ihrem Nachwuchs auch zu Hause machen können. Schon einfache Haushaltsgeräte reichen aus, um den Kleinen einen Anreiz zu geben, die Gegenstände zu erobern.

Angebot auch für Väter und Babys

Seit 2019 gibt es verschiedene Angebote im Familienzentrum Plus, das sich in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes befindet. Neben Schwangerenfrühstück und Pekip-Kurs werden auch Geschwisterkindertage, Kurzurlaube und Treffen für Single-Familien angeboten. Silvia Bamberg möchte im kommenden Jahr spezielle Termine für Vater und Kind anbieten. Die Mütter können sich währenddessen die Zeit für eine Tasse Kaffee nehmen oder einfach nur ausspannen. Zudem soll es ab 2020 diese Angebote auch in Jüterbog geben. „Es gibt immer mehr Babys und die Geburtenzahlen steigen. Außerdem verzeichnen wir in der Region viele Zuzügler“, so Bamberg. Die Nachfrage für derartige Kurse sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Der nächste Pekip-Kurs über zehn Wochen beginnt in Luckenwalde am 7. November. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf acht Babys mit Mutter oder Vater begrenzt.

Familienzentrum wird gefördert

„Der Kurzurlaub, den wir angeboten haben, war sofort ausgebucht“, berichtet Silvia Bamberg. Es geht für fünf Mütter mit ihren Kindern im Kindergartenalter für eine Nacht ins Skatehotel nach Petkus. Für einen geringen Beitrag werden die Kurzurlauber nach Petkus chauffiert, verleben dort schöne Stunden und werden am nächsten Tag wieder nach Hause gebracht. Das Familienzentrum wird vom Landkreis Teltow-Fläming gefördert. Allerdings muss dafür jedes Jahr erneut ein Antrag gestellt werden.

Garten gestaltet

Nächstes Jahr soll in der Villa Paletti in Luckenwalde ein neues Spielzimmer eingerichtet werden. Silvia Bamberg hofft, dass es dafür Geld von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gibt. „Wir haben ja so schöne Räume, da kann man einiges machen“, sagt sie. Auch der Garten wurde inzwischen schön gestaltet. Dank einer Aktion von Rolls-Royce, deren Mitarbeiter sich sozial engagieren, wurde im Frühjahr dieses Jahres Rollrasen verlegt. Der Hausmeister baute zudem eine Weidenhütte und einen Buddelkasten, sodass sich die Kinder im Freien wohlfühlen.

Von Margrit Hahn