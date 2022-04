Luckenwalde

Pünktlich zur wärmeren Jahreszeit ruft das Luckenwalder Quartiersmanagement „Am Röthegraben“ zum Frühjahrsputz auf. Er soll am Sonnabend, dem 23. April, von 10 bis 12 Uhr stattfinden.

Seit Jahren Tradition

Seit Jahren ist es eine schöne Tradition, dass Einwohner mit Schippe, Besen und Müllsäcken dem Unrat in ihrem Kiez zu Leibe rücken. „Am Anfang haben wir das mit der Stadt und dem Stadtmarketingverein zusammen organisiert“, sagt Koordinatorin Marianne Franke. Aber wegen der Coronasituation wurde die stadtweite Aktion bereits zweimal abgeblasen. Eigentlich soll es ums Großreinemachen im Quartier „Am Röthegraben“ gehen, „aber natürlich freuen wir uns über jeden, der auch an anderen Stellen oder vor seiner Haustür putzt“, sagt Marianne Franke.

Mehr als 40 Leute im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr war trotz der Corona-Pandemie eine Putzkolonne von mehr als 40 Personen zusammengekommen und auch diesmal freut sich die Koordinatorin auf eine rege Teilnahme. „Mitmachen kann jeder aus dem Quartier, aber auch Anmeldungen außerhalb des Quartiers sind gern gesehen“, so Franke. Sie stellt dann kleine Gruppen zusammen und gibt ab Freitag oder Sonnabendfrüh die Putzutensilien aus – wie Greifer, Handschuhe und Abfallsäcke.

Schwerpunkte sieht die Koordinatorin vor allem im Bereich Burg, am Burgwall, am Kirchhofsweg bis zur Gottower Straße, aber auch in der Neuen Parkstraße hinter den Märkten bis zum Stadtpark. Grünflächen und Sitzecken, Sträucher und Wege sollen schmuck hergerichtet werden. „Wir putzen überall, wo Bedarf ist und sich Freiwillige finden“, kündigt Marianne Franke an.

Stadt unterstützt

Auch die Stadt unterstützt die Putzaktion finanziell und mit Manpower. Der städtische Bauhof holt nach getaner Arbeit die Müllsäcke ab und entsorgt sie fachgerecht. Für jeden fleißigen Teilnehmer gibt es am Ende einen kleinen Imbiss.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung im Kiezbüro ist notwendig – per Telefon unter 03371/401 15 51 (mit Anrufbeantworter) oder per Mail (luck-quartier@volkssolidaritaet.de).

Marianne Franke ist froh, dass die sinkenden Corona-Infektionszahlen wieder mehr Kontakte im Quartier zulassen. „Im Lockdown mussten wir auf persönliche Kontakte verzichten, das haben viele sehr bedauert.“

Von Elinor Wenke