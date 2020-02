Haltestellen werden behindertengerecht

Luckenwalde

91 Bushaltestellen in unterschiedlicher Qualität gibt es in der Stadt Luckenwalde und den beiden Ortsteilen. Sie dienen sowohl dem Stadtverkehr als auch den Überlandlinien. „49 Haltestellen, also gut die Hälfte, sind bereits behindertengerecht umgebaut“, konstatiert Jürgen Schmeier, Leiter des städtischen Straßenamtes.

So haben beispielsweise Haltepunkte in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine erhöhte Bordsteinkante erhalten, an die der Bus besonders dicht heranfahren kann. Dadurch wird das Einsteigen für Fahrgäste mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl einfacher.

Diese Bushaltestelle in der Straße des Friedens soll behindertengerecht umgebaut werden. Quelle: Elinor Wenke

Weitere fünf Haltestellen sollen in diesem Jahr für Fahrgäste mit Handicap fit gemacht werden. Das sind zwei Haltepunkte in der Brandenburger Straße in Höhe des Autohauses, zwei Standorte in der Straße des Friedens nahe dem Waldfriedhof und eine Haltestelle in der Straße des Friedens, Höhe Badweg.

50.000 Euro sind dafür als Tiefbaumaßnahmen im städtischen Haushalt 2020 eingeplant, auch wenn dieser noch nicht beschlossen ist. Laut Schmeier sind durchschnittlich 7000 bis 10.000 Euro pro Haltestelle an Baukosten erforderlich.

Zehn Meter lange Borde nötig

„Weil auch auf der Stadtlinie jetzt die großen Busse fahren, müssen die Borde zehn Meter lang gebaut werden“, erklärt Jürgen Schmeier. Passagiere mit Rollator beispielsweise müssen vorn am Einstieg und hinten am Ausstieg bequem zu Rande kommen.

„Außerdem machen wir mit schwarzen Kleinpflastersteinen den Anhaltebereich und den Einstiegsbereich optisch kenntlich“, sagt Schmeier. So werden die barrierefreien Haltepunkte nicht nur gehbehinderten Menschen gerecht, sondern auch Sehbehinderten. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind glücklich über die neuen Borde, da sie Parkplätze wegnehmen und zum Teil auch Straßen enger machen.

Haltestelle Lämmergasse gut angenommen

Genug Platz gab es für eine nagelneue Haltestelle am Schulkomplex Jahnstraße. Um den Schulweg sicherer zu machen und Druck vor dem Schulgebäude heraus zu nehmen, wurde an der dortigen Turnhalle eine große Haltestelle errichtet.

Bewährt hat sich auch die neue Haltestelle in der Lämmergasse, von der aus man bequem den Markt und den Boulevard erreichen kann. „Sie wird inzwischen gut angenommen“, so Schmeier.

Von Elinor Wenke