Mit einem Autokorso streikten die Mitarbeiter aus dem Luckenwalder Schaeffler-Werk am Mittwoch für ihre Zukunft. Über 50 Fahrzeuge fuhren um 11 Uhr hupend und mit roten Gewerkschaftsfähnchen durch die Kreisstadt. Ihre Route führte sie unter anderem rund um den Luckenwalder Marktplatz am Rathaus vorbei. „An dem Plan, den uns die Konzernleitung im September vergangenen Jahres verkündet hat, hält sie bis heute fest“, sagte Frank Hildebrandt, Vorsitzender des Schaeffler-Betriebsrats am Luckenwalder Standort. Der Konzern will 140 der fast 400 Stellen abbauen, eventuell Produktionsteile verlagern und den Rest des Werkes verkaufen.

Bei einer anschließenden Kundgebung auf dem Parkplatz des coronabedingt geschlossenen Geschäftes „SB-Möbel Boss“ erklärten der Betriebsrat und die IG Metall gemeinsam ihre Forderungen. Denn, so erklärt es Frank Hildebrandt, konkrete Ideen oder Konzepte fehlen bis heute. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Spekulationen über potenzielle Käufer. Doch offiziell ist auch ein halbes Jahr nach der Hiobsbotschaft nur von Stellenabbau und dem möglichen Verkauf des restlichen Werks die Rede.

Auch derzeit soll es interessierte Käufer für den knapp 400 Mitarbeiter großen Standort Luckenwalde geben. Die Werksleitung hat der Belegschaft und dem Betriebsrat für die kommende Woche neue Informationen angepriesen. Darüber wie die aussehen könnten, will Hildebrandt nicht spekulieren. „Wir sind an einer Lösung für alle Mitarbeiter interessiert“, sagt seine Stellvertreterin im Betriebsrat, Andrea Grofe, „nicht nur für 200 oder weniger Kollegen, die vielleicht nach dem Stellenabbau übrig bleiben.“

Der Autokorso führte zur Kundgebung auf dem Parkplatz von Möbel Boss. Quelle: Victoria Barnack

Besonders absurd: Wie der Betriebsrat berichtet, ist der Standort weiterhin profitabel. „Die Auftragsbücher sind voll“, sagt Andrea Grofe. Die Mitarbeiter schieben Zusatzschichten und müssen sogar von Leiharbeitskräften unterstützt werden, um den Aufträgen pünktlich nachzukommen. „Wie früher haben wir auch jetzt in Luckenwalde wieder flexibel mit Mehrarbeit reagiert, wenn es boomt“, berichtet sie. Und das tut es – trotz Coronakrise.

Als nach wie vor „ideenlos und falsch“ bezeichnete Tobias Kunzmann von der IG Metall Ludwigsfelde am Montag die Pläne des Konzerns. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit in einer neuen Tarifrunde unter anderem über bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Osten. Denn noch immer müssen Kollegen an West-Standorten oft nur 35 statt 38 Stunden arbeiten und werden dafür auch noch besser bezahlt.

Vorwurf: Wirtschaftlicher Unsinn

Gerade vor diesem Hintergrund kritisiert Kunzmann die Pläne des Konzerns Schaeffler. Ökonomisch unsinnig sei das Vorhaben. Der Luckenwalder Standort als einziges verbliebenes Schaeffler-Werk im Osten müsse aus Arbeitgebersicht doch gerade wirtschaftlich sinnvoll sein. „Hinzu kommt, dass die geplante Verlagerung der Stellen nicht in Billiglohnländer passieren soll sondern in den teureren Westen“, erklärte er.

Die Belegschaft in Luckenwalde hat klare Forderungen an die Konzernspitze. Quelle: Victoria Barnack

Die IG Metall fordert bei den Verhandlungen, die kommende fortgesetzt werden, ein Volumen von vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden soll. Außerdem soll es betriebliche Zukunftstarifverträge geben. Auch die Angleichung Ost mit der Forderung nach einem Angleichungsgeld steht auf der Agenda. Außerdem soll die Übernahme der Auszubildenden verbessert und über die Einbeziehung der Dual-Studierenden gesprochen werden. Für diese Forderungen der IG Metall gibt es in Teltow-Fläming unter anderem auch Unterstützung von Mitarbeitern bei Mercedes Benz und Gestamp in Ludwigsfelde.

