Luckenwalde

Seitdem der Luckenwalder Boulevard aufwendig saniert und im vergangenen Jahr neu eröffnet wurde, erfreut er sich zunehmender Beliebtheit. In der warmen Jahreszeit tummeln sich Jung und Alt beim Einkaufsbummel, an den Spielgeräten, auf Bänken, an den Wasserspielen oder beim Schlemmen.

Schachfiguren fehlen

Doch das gepflasterte Schachbrett, das es schon seit vielen Jahren in der Fußgängerzone gibt, ist derzeit ungenutzt. Aufs Open-Air-Schachspiel muss noch verzichtet werden, weil die Schachfiguren fehlen.

Anzeige

„Nun ist der Boulevard so schön geworden, aber wo sind denn die Schachfiguren?“, wollte der Stadtverordnete Matthias Nerlich ( FDP) in der jüngsten Sitzung wissen.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Bauhof eingemottet

Die Figuren sind derzeit im städtischen Bauhof eingemottet, erklärte Planungsamtsleiter Peter Mann. „Ein Bauer steht als Erinnerung bei meinem Kollegen Torsten Dutschke im Büro“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Die Figuren wurden noch nicht wieder an Ort und Stelle gebracht, weil die alten Verstau-Kisten nicht zum neuen Ambiente der Fußgängerzone passen. „Wir haben neue Kisten in Auftrag gegeben“, erklärte Peter Mann. Sie werden ähnlich wie die Sitzbänke auf dem Boulevard aussehen, nur größer, und sich harmonisch in die Neugestaltung einfügen.

Sperrmöbel geplant

„Durch Corona hat sich leider alles verzögert“, bedauert Mann, denn das Planungsamt hat noch mehr vor. Zusätzlich zu den Schachfiguren-Kisten sollen neue Sperrmöbel angeschafft werden, um das ungehemmte Befahren der Fußgängerzone zu unterbinden. „Es ist eine Unsitte geworden, dass Autofahrer nach Belieben und ohne Not über den Boulevard rauschen“, erklärte Mann gegenüber der MAZ.

Zu schwer zum Wegtragen

Die neuen Elemente sollen das künftig verhindern. „Eine Einbahnstraße führt von der Lämmergasse über den Boulevard in die Theaterstraße. Man muss aber beispielsweise nicht vom Markt aus in die Fußgängerzone fahren“, begründet Mann. Deshalb werden Barrieren aufgebaut, auf denen man auch sitzen kann. „Sie werden nicht fest verbaut, sind aber so schwer, dass man sie nicht einfach wegtragen kann“, so Mann. Dazu bedürfe es aber noch Absprachen mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises und der Luckenwalder Feuerwehr. In diesem Jahr soll noch alles aufgebaut werden.

Von Elinor Wenke