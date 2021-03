Luckenwalde: Gablona-Ruine wird abgerissen

Luckenwalde

Über zwei Monate ist die Beelitzer Straße in Luckenwalde – eine der Hauptverkehrsstraßen in der Stadt – zwischen Nettomarkt und Ampelkreuzung nun schon gesperrt. Jetzt ist ein Ende der Sackgasse in Sicht. Mit schwerer Technik rückt das Abrissunternehmen ZH Engineering GmbH aus Berlin der alten Gablona-Ruine in der Beelitzer Straße 9 zu Leibe. Der Abriss ist in vollem Gange.

So sah das Gebäude in der Beelitzer Straße 9 vor dem Abriss aus. Quelle: Margrit Hahn

Am ersten Januarwochenende hatte sich der Giebel an der baufälligen Industriebrache gelöst und drohte einzustürzen. Zwei Familien des direkt angebauten Nachbarhauses mussten sicherheitshalber evakuiert werden und einige Tage außerhalb der eigenen vier Wände verbringen. Seitdem ist die Beelitzer Straße in diesem Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Der Giebel hatte sich Anfang Januar gelöst. Quelle: Elinor Wenke

Das Gebäude der ehemaligen Gablona-Fabrik gilt schon seit Jahren als einsturzgefährdet und gefährlich für die Nachbarschaft. Mehrmals war die Eigentümerin aufgefordert worden, ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Ein Bagger schaufelt den Bauschutt weg. Quelle: Elinor Wenke

Nachdem auf Geheiß der Kreisverwaltung der Giebel der privaten Immobilie abgerissen und gesichert wurde und die Familien in ihre Wohnungen zurück konnten, stand nach der Begutachtung durch eine Statikerin alsbald fest: Das Gebäude steht ohne Innenwände und Dach nur noch „wie ein hohler Vogel“ und muss abgerissen werden. Diese Auflage wurde der Eigentümerin der Immobilie von der Unteren Bauaufsicht erteilt.

Wand zum Nachbarhaus ist eine Herausforderung

Nun ist es soweit. Bereits am Sonnabend begann das Berliner Unternehmen mit der Arbeit und setzte sie am Montag fort. „Wir sind auf Abrisse spezialisiert, aber dieses Gebäude ist doch eine besondere Herausforderung“, sagt Bauleiter Yusuf Aydemir am Montag. Die Wände an der Nord- und Südseite sind kein Problem, sie können mit schwerer Technik abgerissen werden. „Aber die obere Ecke an der Wand zum Nachbarhaus ist eine ganz sensible Angelegenheit“, so Aydemir.

Die obere Ecke zum Nachbarhaus wird mit der Hand abgetragen. Quelle: Elinor Wenke

Geschäftsführer Oguz Orhan persönlich ließ sich mit dem Teleskopstapler in die Höhe fahren und trug mit seinem Mitarbeiter die Steine an der oberen Ecke komplett mit der Hand ab.

Ein Bagger gräbt sich indes unten mit der Schaufel in den Riesenberg aus Bauschutt und Holz und räumt die Brocken beiseite. Türen, Tore, Wände und Balken fallen zusammen und geben nach und nach den Blick auf eine Baulücke frei. „Da ist viel Holz mit drin, wir räumen da schätzungsweise 1.500 Kubikmeter Schutt ab“, sagt Aydemir.

Abriss der Gablona-Ruine in der Beelitzer Straße 9 in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Die zerbröckelten Reste werden zunächst von der Straße weg auf das rückwärtige Grundstück geschoben. „Dann wird das Material sortiert“, sagt der Bauleiter.

Ein Ende der Straßensperrung in der Beelitzer Straße ist in Sicht. Quelle: Elinor Wenke

Mehrmals bleiben Zaungäste abseits der Baustelle stehen und erkundigen sich, wann die Straße wieder geöffnet wird. Die Arbeiten gehen schnell voran. Aydemir rechnet damit, dass man der Kreisverwaltung in den nächsten Tagen melden kann, dass keine Gefahr mehr für den Straßenverkehr besteht. Möglicherweise könnte die Straße dann noch Ende dieser Woche wieder freigegeben geben. „Aber das liegt nicht in unserer Entscheidung“, sagt Aydemir. Er schaut sich um und entdeckt in der Nachbarschaft noch andere Gebäude, die seiner Meinung nach abrissreif sind. Das unmittelbar westlich an die Abrisslücke grenzende Gebäude bleibt stehen, da offenbar von dort keine Gefahr ausgeht.

Nicht nur die Luckenwalder sehnen herbei, dass die Beelitzer Straße bald wieder freigegeben wird. Viele Auto- und Lkw-Fahrer quälen sich seit Anfang Januar über die Umfahrungen durch die enge Post-, Graben- oder Buchtstraße.

Von Elinor Wenke