Corona: Zu wenige Plätze im Theatersaal

Luckenwalde

Für die öffentliche Sitzung der Luckenwalder Stadtverordneten am Dienstagabend im Stadttheater stand zwar wesentlich mehr Platz als üblicherweise im Festsaal des Rathauses zur Verfügung, drei Besuchern blieb der Zutritt zum Theatersaal dennoch verwehrt – aus Platz- und Sicherheitsgründen.

Nur zwei Leute in jeder Reihe

„Aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung und der vorgeschriebenen Abstandsregeln waren alle Plätze belegt, auch die der möglichen Besucher“, erklärt Christiane Kaiser, Leiterin des städtischen Amtes für Verwaltungs- und Kommunalservice. So durften beispielsweise außer in Reihe 1 in jeder Reihe nur zwei Personen Platz nehmen.

Akustisch dabei

Mit Stadtverordneten, Verwaltungsmitarbeitern und Gästen waren 50 Personen zusammengekommen. Die drei zusätzlichen Besucher konnten die Sitzung hinter den Türen akustisch mitverfolgen.

„Die Besucher konnten den Platzmangel zunächst nicht nachvollziehen, zeigten sich dann aber sehr einsichtig“, so Christiane Kaiser.

Von Elinor Wenke