Luckenwalde: Gas-Anschlüsse werden überprüft

Luckenwalde

Die Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH kündigt in einer aktuellen Pressemeldung an, dass im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Dezember dieses Jahres in einem Teil des Versorgungsgebietes Luckenwalde die Hausanschlüsse für Gas überprüft werden.

Die Überprüfung soll von bevollmächtigten Mitarbeitern des Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs Wusterhausen durchgeführt werden. Diese Kontrolle ist kostenfrei. Auch bei solchen Arbeiten müssen die geltenden Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden.

Von MAZonline