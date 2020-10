Luckenwalde

Während in vielen kommunalen Bereichen die Gebühren und Beiträge steigen, gibt es für das sensible Thema Friedhöfe gute Nachrichten: Für Bestattungen, die Nutzung von Grabstätten und die Verlängerung des Nutzungsrechts auf den städtischen Friedhöfen in Luckenwalde und Kolzenburg müssen die Bürger ab Januar 2021 weniger berappen. Laut jüngster Kalkulation sind die Gebühren für die drei Friedhöfe gesunken. Die Stadtverordneten stimmten jetzt einer Änderung der Friedhofsgebührensatzung zu. Zur Stadt Luckenwalde gehören der Waldfriedhof, der Friedhof „Vor dem Jüterboger Tor“ und der Friedhof im Ortsteil Kolzenburg.

Mehr Sterbefälle

Begründen lässt sich diese Entwicklung laut Verwaltung zum einen durch die gestiegene Zahl der Sterbefälle, wodurch insgesamt mehr Gebühren eingenommen werden. Zum anderen sind die Kosten für Gebäudeunterhaltung, Ausstattungsgegenstände und Strom rückläufig. Zum Beispiel sind die Abschreibungen erheblich gesunken, da in einem Fall der Restbuchwert ab 2021 nur noch bei einem Euro liegt.

So beträgt beispielsweise die Gebühr für eine Einzelgrabstätte für Erwachsene einschließlich Öffnen und Schließen des Grabes, Kapellenbenutzung und Nutzungsgebühr derzeit 1.579 Euro; ab kommendem Jahr sind es 228 Euro weniger. Für ein Erddoppelwahlgrab mussten bislang 3.500 Euro entrichtet werden – ab Januar sind 518 Euro weniger. Kostengünstiger wird es unter anderem auch für Urnengräber, Urnengemeinschaftsanlagen oder Baumbestattungen.

Laut Kommunalabgabengesetz sind für Friedhöfe kostendeckende Nutzungsgebühren zu erheben. Da die Friedhöfe neben der Bestattung Verstorbener auch noch die Funktion als öffentliche Grünanlage erfüllen, geht ein Teil der Kosten zu Lasten des städtischen Haushalts. In der Regel werden die Gebühren alle zwei Jahre neu kalkuliert. Zuletzt wurden die Friedhofsgebühren für Luckenwalde zum Januar 2020 angepasst.

Zurückhaltung in der Verwaltung

Michaela Hoffmann, Abteilungsleiterin im Grünflächen- und Friedhofsamt, ist zufrieden mit der Kostenentwicklung, ist aber gleichzeitig zurückhaltend und warnt vor falschen Erwartungen. „Es ist natürlich schön, wenn man jetzt die sinkenden Gebühren an die Bürger weiterreichen kann“, sagte sie der MAZ. ,„Aber aus jahrelanger Erfahrung weiß ich, dass Kosten immer wieder sinken und steigen können.“

Spätestens in zwei Jahren werde wieder neu kalkuliert, außerdem gebe es die Möglichkeit der sogenannten Nachkalkulation. „Ob wir die neuen Gebühren zwei Jahre lang durchhalten können, steht nicht fest“, so Michaela Hoffmann. Die Zahl an Sterbefällen lasse sich nicht prognostizieren.

Urnengräber machen den Hauptteil aus

Laut Verwaltung wurden im Jahr 2017 in Luckenwalde insgesamt 176 Sterbefälle registriert. Ein Jahr später waren es 187. Den größten Anteil bei den Bestattungsformen machen die Urnengräber aus – vor zwei Jahren wurden 174 Bestattungen als Urnenbeisetzungen gewählt. Davon werden die Baumbestattungen zunehmend in Anspruch genommen. Waren es im Jahr 2017 noch 32 Baumbestattungen, so stieg die Zahl 2018 auf 47.

Im vergangenen Jahr wurden auf den drei städtischen Friedhöfen insgesamt 169 Sterbefälle gezählt. 159 Verstorbene wurden per Urne beigesetzt, zehn per Erdbestattung. In diesem Jahr lag die Zahl der Sterbefälle zum Ende September bei 115; 106 wurden als Urnenbeisetzungen gewünscht.

Die wenigsten Beisetzungen in Kolzenburg

Die Zahl der Beisetzungen auf dem Waldfriedhof und dem Friedhof Jüterboger Tor variiert von Jahr zu Jahr, liegt aber in ähnlichen Größenordnungen. Die mit Abstand wenigsten Beisetzungen gibt es auf dem Friedhof in Kolzenburg.

