Luckenwalde

Jedes Jahr am 27. Januar wird bundesweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar 1945 war das Konzentrationslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit worden. Im Jahr 1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog diesen Tag zum offiziellen Gedenktag an die Nazi-Opfer erklärt.

Auch in Luckenwalde findet seit Jahren an diesem Tag eine öffentliche Veranstaltung im Rathaus-Foyer statt. Unter der Platte mit der Inschrift „Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zum ehrenden Gedenken“ legen Kommunalpolitiker und Bürger Blumen nieder. Ein Vertreter der Stadtverordnetenversammlung spricht dabei Worte des Gedenkens. In diesem Jahr wird ein Mitglied der Fraktion CDU/FWL/ FDP diese Aufgabe übernehmen.

Anzeige

Kein Zusammentreffen aller Teilnehmer

Doch wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr alles anders ablaufen. „Um dem Schutzbedürfnis und Kontaktvermeidungsgebot Rechnung zu tragen, wird das gewohnte Format im Einvernehmen mit der Fraktionsvorsitzenden Nadine Walbrach ( CDU) abgeändert“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein Zusammentreffen aller Teilnehmer zum Zeitpunkt der Rede wird es nicht geben. „Statt dessen wird das Rathaus-Foyer am 27. Januar im Zeitfenster von 16.30 Uhr bis 18 Uhr über den Haupteingang und den Aufzug öffentlich zugänglich gemacht“, heißt es aus der Verwaltung.

Maximal drei Personen gleichzeitig

Maximal drei Personen können sich gleichzeitig im Foyer aufhalten, innehalten und Blumen unter der Inschrift ablegen. Sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine zuvor aufgezeichnete Gedenkrede kann dann über einen Fernsehmonitor individuell und wiederholt abgerufen werden.

Auf diese Weise hätten alle Luckenwalder, denen es ein Bedürfnis ist, am 27. Januar den Opfern von Gewalt Respekt zu zollen, die Gelegenheit dazu, heißt es.

Von Elinor Wenke