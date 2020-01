Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Luckenwalde

Zum Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus wurden am Montagabend im Foyer des Rathauses Blumen niedergelegt. Eingeladen dazu waren Luckenwalder Bürger sowie Gäste der Stadt. Worte des Gedenkens sprach Martin Zeiler, Mitglied der Fraktion Die Linke der Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde.

Weiße Chrysanthemen zieren das Foyer des Rathauses Quelle: Margrit Hahn

Bereits am Vormittag hatte der Stadtverband der Linken der Opfer des Nationalsozialismus auf dem Waldfriedhof und an der Stalag-Gedenkstätte gedacht.

Marianne Richter und Manfred Thier bei der Gedenkveranstaltung am Montagabend im Luckenwalder Rathaus Quelle: Margrit Hahn

Martin Zeiler verwies darauf, dass im Children`s Memorial der Holocoust Gedenkstätte, Yad Vashem in Jerusalem ein Endlosband die Namen, das Alter und den Geburtsort der über 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kinder und Jugendlichen des Nationalsozialismus nennt. Es braucht drei Monate, um einmal durchzulaufen.

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Jochen Neumann, gedenken der Opfer des Nationalsozialismus. Quelle: Margrit Hahn

Als im Januar 1996 der 27. Januar vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ erklärt wurde, war Martin Zeiler fünf Jahre alt. „Von einem historischen Bewusstsein konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein“, sagt Zeiler. Ab dem Zeitpunkt aber, als er Lesen und Schreiben konnte, war er in der Lage, sich Wissen selbst anzueignen. Seine Familie sei immer darauf bedacht gewesen, ihn und seine Schwester für diesen Abschnitt der deutschen Geschichte zu sensibilisieren. In seiner Kindheit und Jugend war er in Sachsenhausen, Buchenwald und Auschwitz. „Für dieses Engagement bin ich meiner Familie sehr dankbar“, fügte er hinzu.

Worte des Gedenkens sprach Martin Zeiler. Quelle: Margrit Hahn

Insbesondere in Auschwitz könne einem beim Anblick der Zugwaggons, in denen die Menschen ins KZ gebracht wurden, den Baracken mit den viel zu kleinen Betten für mehrere erwachsene Menschen oder den meterhohen Stacheldrahtzäunen der Atem stocken. „An den zynisch betitelten Endlade- oder auch Judenrampen“ wurden die Menschen von sogenannten Lagerärzten untersucht, die über ihr Schicksal entschieden, zwischen Arbeitsfähigen und denen, die sofort in die Gaskammer geschickt wurden“, berichtet der Luckenwalder Stadtverordnete. Er war bestürzt, als er den großen Glasschaufenstern gegenüberstand, hinter denen sich Berge von Schuhen, Prothesen, Schmuck und anderen persönlichen Gegenständen der ehemaligen Insassen auftürmten. Den Menschen wurde alles genommen: ihr Eigentum, ihre Würde, ihr Mensch-Sein und am Ende ihr Leben.

Michael Wessel und Matthias-Eberhard Nerlich. Quelle: Margrit Hahn

Als Stadtverordneter von Luckenwalde und junger Bürger der Stadt trage er keine Verantwortung für das, was damals passiert ist. „Aber ich trage die Verantwortung, die Geschichte nicht vergessen zu lassen“, fügt Zeiler hinzu.

Von Margrit Hahn