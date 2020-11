Luckenwalde: Gedenken zum Totensonntag

Luckenwalde

„Manchmal bleibt ein Abschied ohne Sinn. Dann fällt es schwer, Gott wieder zu vertrauen“, sagt Pfarrer Jonathan Steinker. Der Sonntag vor dem 1. Advent ist nicht nur dazu da, die Industrie davon abzuhalten, Weihnachtsartikel zu früh auf den Markt zu bringen, sondern ist dem Gedenken der Verstorbenen gewidmet.

Es ist ein Tag, an dem Zeit für Traurigkeit ist, man sich auf sich selbst besinnen, aber auch Trost suchen kann. Die Gräber werden besucht und geschmückt, die gemeinsame Andacht fängt die Menschen auf. „Ich habe vor vier Jahren meinen Mann verloren“, erzählt eine Friedhofsbesucherin. Seitdem besucht sie sein Grab regelmäßig. „Durch seinen Tod bin ich auch zum Glauben gekommen.“ Die wöchentlichen Gottesdienste halfen ihr: „Zuerst habe ich mich immer nur in die hinterste Reihe gesetzt, doch dann habe ich dort nette Menschen getroffen, die mich aufgefangen haben und mir langsam wieder ein soziales Netzwerk aufgebaut.“ Die Besuche geben ihr Kraft und Hoffnung, für sie ist es schön, einen festen Ort zu haben, an dem man in Ruhe der Verstorbenen gedenken kann.

Anzeige

Blumen statt Kerzen

Damit eingedenk der Corona-Maßgaben so viele wie möglich am Gottesdienst teilnehmen können, findet dieser vor der Kapelle auf dem Friedhof Baruther Tor statt. Dort stehen auch zwei Holzkreuze und eine Schale Blumen. Jeder, der seiner Verstorbenen gedenken will, kann eine Blume in das Kreuz stecken, anstatt eine Kerze anzuzünden, um so die „Liebe sichtbar zu machen“, so der Pfarrer.

Trotz der Abstandsregeln hat man das Gefühl, nicht allein zu sein und die frische Luft lässt die Anwesenden auch in Corona-Zeiten gemeinsam singen. Zusammen mit Hanna-Maria Hüttner am Klavier stimmt René Illner „Tears in heaven“ von Eric Clapton und „Geboren um zu leben“ von Unheilig an. „Mich beeindruckt, wie der Sänger dem Verlust etwas Gutes abgewinnen kann“, sagt Pfarrer Steinker. Denn in dem Song heiße es: „Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bei mir bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist.“

„Das Leben ist wertvoll“

„Ich glaube, das Leben ist wertvoll, es hat einen Sinn und jeder hat eine Aufgabe. Das würde ich jedem zusprechen und ich glaube, es wäre ein Verlust, wenn Sie sterben würden“, so Steinker. Angst vor dem Tod hat er nicht. „Ein Philosoph hat mal gesagt: Wenn wir leben, geht uns der Tod nichts an, denn wir leben ja und wenn wir tot sind, dann muss uns der Tod auch nichts mehr angehen.“

Im christlichen Glauben kommt nach dem Tod auch weiteres Leben, auch wenn es verschiedene Erzählungen zum Leben nach dem Tod gibt. „Ich glaube, dass Gott mich zu sich holt und mich fragt, ob ich die Ewigkeit mit ihm verbringen möchte. Selbst da hat man noch die freie Wahl“, denn gerade dann, wenn man Gott nur als Beinsteller und Steine-in-den-Weg-Leger empfunden habe, möchte man vielleicht die Ewigkeit doch nicht mit ihm verbringen und hofft stattdessen auf eine Erklärung für die Hürden. „Da hätte ich auch ein paar Fragen und ich hoffe inständig, dass er eine gute Antwort hat“, sagt Steinker. Bis es soweit ist, sollte jedoch keiner allein sein, denn, wie Eric Clapton in seinem Song schreibt: „I don’t belong here in heaven“ – ich gehöre noch nicht in den Himmel. „Wir haben noch Zeit und in dieser Zeit gehen wir nicht allein, sondern gemeinsam“, so Steinker.

„Ich denke, Trauer hat eine Chance sich zu verwandeln, das ist wie mit Liebe und Verliebtsein. Wenn man verliebt ist, ist man ganz aufgewühlt“, so Steinker, doch sobald sich Verliebtheit in Liebe verwandelt, könne man seinem Partner ganz ruhig in die Augen schauen und den Augenblick genießen. So sei das auch mit Trauer, zuerst vermisse man den Verstorbenen ganz schrecklich, aber mit der Zeit wandele sich das Gefühl in Ruhe und stilles Gedenken. „Trauer ist eigentlich Liebe. Sonst würde man sie nicht so heftig fühlen.“

Von Antonia Engel