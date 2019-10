Trotz Protests: Kein Geld für den Radweg an der L 73

Luckenwalde/Dobbrikow

So voll war der Ausschuss-Saal im Kreishaus in Luckenwalde schon sehr lange nicht mehr. Die Dobbrikower und andere Einwohner aus Nuthe-Urstromtal kamen am Dienstagabend zur Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung und Bauplanung. Mit Trommeln, Plakaten und vor allem Man-Power protestierten sie für den Radweg von Luckenwalde bis zur Kreisgrenze nach Potsdam-Mittelmark entlang der L 73.

Das große Anliegen der Dobbrikower: Mehr Sicherheit im Straßenvekehr, vor allem für die Jüngsten. Quelle: Victoria Barnack

„Schon vor zwölf Jahren saßen wir genau hier und haben über diesen Radweg diskutiert“, sagt Regina Driefert. Die Ortsvorsteherin von Dobbrikow und ihre Mitstreiter kämpfen für mehr Sicherheit auf der knapp zehn Kilometer langen Strecke. Der Radweg soll die Orte Berkenbrück, Hennickendorf und Dobbrikow in der großen Flächengemeinde Nuthe-Urstromtal endlich mit dem Zentrum der Kreisstadt verbinden soll.

„Radfahren mit Kindern ist wegen des starken Verkehrs auf der Straße eigentlich gar nicht möglich“, sagt Driefert. Die Jugend aus dem Ort – vom Kleinkind bis zum Teenager war am Dienstag im Kreishaus alles vertreten – bestätigt, was die Ortsvorsteherin sagt. Die Kinder haben Angst, auf der Straße zu radeln, die Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark verbindet.

„Bei dieser Herzensangelegenheit fehlt uns das Geld“

In der Gemeindeverwaltung streiten auch die Chefs seit Jahren für den Radweg. Vor dem aktuellen Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) setzten sich auch seine Vorgänger Monika Nestler (Linke) und Winand Jansen (SPD) dafür ein. Am Dienstag trafen sich alle im Ausschuss des Kreises wieder – Scheddin als Amtsinhaber, Nestler und Jansen als Mitglieder des Kreistages.

Die zweistündige Diskussion im Ausschuss verfolgten die Bürger auf den Zuschauerplätzen. Quelle: Victoria Barnack

Inzwischen gibt es konkrete Planungen: Ein genauer Verlauf des Radwegs steht fest; die Gemeinde hat bereits mit betroffenen Grundstückseigentümern verhandelt; die ersten Leistungen sind ausgeschrieben. „Aber bei dieser Herzensangelegenheit fehlt uns als Gemeinde das Geld“, erklärte Scheddin.

3,2 Millionen Euro soll der Radweg insgesamt Kosten.Rund zwei Millionen Euro davon gibt es als Fördermittel dank der Teilnahme an einem landesweiten Wettbewerb.

Es geht um bis zu 800.000 Euro

Die Stadt Luckenwalde wird den übrigen Eigenanteil wohl allein stemmen. Rund 20 Prozent des strittigen Radwegs verlaufen innerhalb der Stadtgrenzen. Für Nuthe-Urstromtal bleibt die weitaus größere Strecken und damit auch Summe übrig. Scheddin rechnet mit bis zu 800.000 Euro.

„Die Lücke, die hier klafft, können wir leider nicht allein aufbringen“, sagt er. Nuthe-Urstromtal steckt derzeit in der Haushaltssperre, weil der Abriss der ehemaligen Teerpappenfabrik Daveda in Woltersdorf die Gemeinde mehr als eine Million Euro zusätzlich kostete.

Auch in Berkenbrück setzen sich die Einwohner seit Jahren für den Radweg ein. Quelle: Margrit Hahn

Für Stefan Scheddin ist der politische Weg quasi die letzte Hoffnung. In einem Schreiben bittet er nun den Kreistag um 400.000 Euro für den Radweg. „Sie können sich sicher sein“, sagt er, „mit diesem Projekt ist jeder Euro gut angelegt.“

Argumente hat er reichlich: Der Radweg trägt zur touristischen Attraktivität bei, verbindet er doch den Norden endlich mit der Fläming-Skate. Außerdem sorgt er für Sicherheit auf dem Schulweg vieler Kinder. Und auch dem Klimaschutz dürfte die Investition zuträglich sein. Nicht zuletzt kommt noch hinzu, dass der Kreis die L 73 ohnehin bald vom Land übergehäuft bekommen wird. Dann müsste sich der Kreistag wohl wieder mit den Forderungen aus Nuthe-Urstromtal beschäftigten.

Die Uhr tickt

„Die Gelegenheit, mit so viel Fördergeldern zu arbeiten, bekommen wir für dieses Projekt bestimmt nicht wieder“, resümiert Scheddin. Genau das ist die Krux. Denn der Radweg muss bis Ende 2021 fertig gebaut sein. Andernfalls geht das Fördergeld zurück ans Land.

Trotz Rückendeckung auf den restlos gefüllten Gästeplätzen und Fürsprechern im Ausschuss: Weich wurde weder die Landrätin noch der Kreiskämmerer; nicht einmal eine Mehrheit fand sich unter den Ausschussmitgliedern, die das gewünschte Geld bereitstellen wollte.

Kurz hinter der B 101 in Richtung Berkenbrück endet der Radweg bisher. Quelle: Victoria Barnack

Vor allem die Politiker aus dem Norden von Teltow-Fläming wollen erst einmal die Diskussion über den eigenen Kreishaushalt für 2020 abwarten, bevor sie finanzielle Versprechungen machen. 400.000 Euro ist immerhin auch für den Kreis nicht wenig Geld.

Robert Trebus ( CDU) sieht eine Chance in den Koalitionsverhandlungen in Potsdam. „Wir sollten abwarten, was dabei herauskommt“, sagte er. „Immerhin waren Radwege ein großes Thema im Wahlkampf.“

Landrätin: Forderung besser ans Land richten

Auch Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) will lieber das Land als Eigentümer der L 73 in die Pflicht nehmen. „Die politische Forderung sollte eine Finanzierung des Restbetrags durch das Land sein“, erklärte sie.

Am Ende der zweistündigen Diskussion ringt sich der Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung gerade so zu einer Tendenzabstimmung durch. Die Mitglieder sprechen sich damit zwar für das Projekt Radweg entlang der L 73 aus – konkrete finanzielle Unterstützung oder gar eine Summe wollen sie jedoch nicht nennen.

Von Victoria Barnack