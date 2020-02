Luckenwalde

Während eines Polizeieinsatzes in einem Asyl-Wohnheim in Luckenwalde wurden am Montag, dem 10. Februar, die Polizeibeamten auf einen Zeugen aufmerksam. Dieser wies auf diverse Fahrräder hin und äußerte die Vermutung, dass es sich dabei um entwendete Fahrräder handeln könnte. Die Polizeibeamten nahmen sich der Sache an und kontrollierten insgesamt 31 dort auf dem Gelände abgestellte Räder. Tatsächlich wurden darunter elf Fahrräder gefunden, die wegen eines Diebstahls von der Polizei gesucht wurden. Sie wurden sichergestellt und zur Polizeiinspektion gebracht. Daraufhin versuchte die Kriminalpolizei zu ermitteln, wem die entwendeten Fahrräder gehören. Ein Tatverdächtiger konnte am Asylwohnheim nicht ausfindig gemacht werden. Auch hierzu ermittelt die Kriminalpolizei noch.

