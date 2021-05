Luckenwalde

Am Pfingstmontag, einen Tag bevor sich die Tötung von George Floyd zum ersten Mal jährt, versammelten sich die jungen Aktiven vom Jugendforum Teltow-Fläming an den Graffiti-Wänden gegenüber vom Bahnhof. Das Jugendforum ist eine parteiunabhängige Organisation von Jugendlichen für Jugendliche, die gemeinsam Ideen und Projekte für einen bunten, weltoffenen und demokratischen Landkreis entwickeln. Mit ihrer Graffiti-Aktion für George Floyd wollen sie ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt setzen.

Grafitti-Aktion des Jugendforums TF zum Jahrestag des Todes von George Floyd Quelle: Lorenz Reck

Der Vorwurf, dass es auch bei der deutschen Polizei ein Rassismus-Problem gibt, sei zuletzt im Zuge der Black-Lives-Matter Bewegung bekräftigt worden. Mögliche Studien dazu würden allerdings nach wie vor vom Bundesinnenminister Horst Seehofer blockiert, kritisiert das Jugendforum in seinem Aufruf zu der über Facebook angekündigten Veranstaltung.

Erstes Graffiti bei Gedenkveranstaltung für Anschlag von Hanau

Besonders viele Jugendliche waren dem Aufruf zwar zum Anfang der Arbeiten noch nicht gefolgt, doch das tat der entspannten Stimmung keinen Abbruch. Dass es auch in Luckenwalde wichtig ist, auf Rassismus aufmerksam zu machen, zeigte sich beispielsweise nach einer ebenfalls vom Jugendforum organisierten Gedenkveranstaltung am 19. Februar, ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Auch da hatten sie die Graffiti-Wände am Bahnhof in Luckenwalde gestaltet, doch nach einer Woche war ihr Werk bereits zerstört worden. Auch nachdem sie es erneut überarbeitet hatten, dauerte es nicht lange, bis sich schon wieder jemand aus mutmaßlich rassistischen Motiven daran verging.

Jugendforum sieht Rassismusproblem auch in Deutschland

Die Schablone mit dem Gesicht von George Floyd. Quelle: Lorenz Reck

Doch das Jugendforum TF macht weiter. Bei Musik und strahlendem Sonnenschein gestalten sie die Wände erneut. Geleitet wird die Kunst-Aktion von Alina Kologriwaja, die seit zwei Jahren die Koordinatorin des Jugendforums ist, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert wird. Auch Tom Ritter und Tom Siedenberg waren mit dabei. Ritter ist lokalpolitisch engagiert und absolviert gerade sein FSJ im KLAB Luckenwalde. Dem 20-Jährigen ist es wichtig den Leuten in Luckenwalde klarzumachen, dass auch hier Rassismus ein Problem ist. Die zweimalige Verunstaltung ihrer Illustrationen zum Gedenken an die Opfer in Hanau spreche für sich.

Auch der 24-jährige Tom Siedenburg ist neben seinem lokalpolitischen Engagement ehrenamtlich für das Jugendforum aktiv. Zudem arbeitet er als Integrationssacharbeiter bei der Volkshochschule, nicht weit entfernt von dem Ort ihrer Kunst-Aktion heute. Seiner Meinung nach geht der Fall George Floyd die Menschen in Deutschland genauso an wie in den USA. „Rassismus muss man global denken und bekämpfen“, sagt er. Und er sieht auch in Deutschland ein Problem Polizeigewalt und verweist auf Fälle wie den von Oury Jalloh, der 2005 in einer Gewahrsamszelle unter zweifelhaften und bis heute ungeklärten Umständen verbrannte.

Das Jugendforum hat am Pfingstmontag mit Kunst und Freude ein Zeichen gegen Hass gesetzt. Die Teilnehmer, die während der Veranstaltung allesamt Masken trugen, standen interessierten Beobachtern auch für Gespräche zur Verfügung. Und sie hoffen, dass ihr Graffiti diesmal unbeschädigt bleibt.

Von Lorenz Reck